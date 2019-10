Québec ne portera pas en appel le jugement sur l'aide médicale à mourir

Le gouvernement québécois ne portera pas en appel le récent jugement de la Cour supérieure sur l’aide médicale à mourir, a confirmé Le Devoir. La ministre de la Justice, Sonia LeBel, et la ministre de la Santé, Danielle McCann, en feront l’annonce jeudi après-midi.

Le chef du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau, avait indiqué la veille, lors du débat des chefs de TVA, qu’il ne porterait pas ce jugement en appel.

Dans sa décision rendue en septembre, la juge Christine Baudouin déclarait inconstitutionnels certains des critères élaborés par les gouvernements québécois et fédéral. Elle accorde ainsi l’aide médicale à mourir aux personnes qui éprouvent des souffrances graves et intolérables, qu’elles soient physiques ou psychologiques, et ce, même si ces personnes ne sont pas en fin de vie comme le stipule la loi québécoise, ou que leur mort n’est pas raisonnablement prévisible en vertu du critère fédéral.

Le premier ministre François Legault n’avait pas écarté de faire appel même si son gouvernement songeait à élargir l’accès aux personnes qui ne sont pas en fin de vie.

