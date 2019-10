François Legault présente les excuses du Québec aux Autochtones

Le premier ministre François Legault s’est excusé mercredi pour l’échec de l’État québécois envers les Autochtones. Il a évoqué les constats « accablants » et « douloureux » de la commission Viens faits deux jours plus tôt.

Le rapport de la commission en arrive à une conclusion brutale : les Premières Nations et les Inuit sont victimes de discrimination systémique dans leurs relations avec les cinq services publics analysés par les commissaires.

Dans sa déclaration ministérielle livrée devant l’ensemble des élus de l’Assemblée nationale et une vingtaine de représentants des communautés autochtones et inuites, M. Legault a reconnu que les femmes autochtones avaient subi « une large part » de ces injustices. Il a salué au passage le courage des femmes autochtones de Val d’Or qui ont vécu des sévices de la part de policiers et dont le témoignage dans un reportage de l’émission Enquête avait été l’élément déclencheur de la commission. Le premier ministre a lu son discours tout en balayant du regard les leaders autochtones assis dans les tribunes du Salon bleu.

Mais des excuses ne sont pas suffisantes, a affirmé le premier ministre en ajoutant qu’« on doit changer les choses ». Il a souligné la « responsabilité du gouvernement canadien », pas pour jeter un blâme, mais pour qu’il y ait une meilleure collaboration entre les deux ordres de gouvernement. »

Il a promis que le gouvernement allait étudier chacune des 142 recommandations de la commission Viens. « Trop de stéréotypes sont encore véhiculés à propos des Autochtones », a-t-il déploré en ajoutant qu’il fallait apprendre à « mieux nous connaître, à mieux nous apprécier ».

Il s’est engagé à « réunir les conditions qui permettront aux communautés autochtones de s’épanouir » en soulignant qu’il n’y avait pas de fatalité et qu’il y avait des réussites.

À la fin du discours du premier ministre, les leaders autochtones se sont levés pour l’applaudir. Parmi eux, le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), Ghislain Picard, la commissaire de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues, Michèle Audette et la présidente de Femmes autochtones du Québec, Viviane Michel. Les parlementaires ont ensuite applaudi ces représentants autochtones qui ont formé un cordon en se tenant la main. Chacun des chefs des partis d’opposition a ensuite pris la parole à tour de rôle.

