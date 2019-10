La fin approche pour les commissions scolaires

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a déposé mardi après-midi le projet de loi visant à abolir les commissions scolaires et à créer des centres de services scolaires.

Les commissaires qui y siègent passeront à la trappe dès le 29 février prochain, a confirmé M. Roberge mardi. « Ils forme[ro]nt dès lors, et jusqu’au 30 juin 2020, un comité-conseil », stipule le projet de loi 40.

Ce texte de loi donne corps à la volonté de la Coalition avenir Québec d’opérer une décentralisation des pouvoirs vers les directions d’école, a-t-il soutenu.

Les détracteurs du gouvernement caquiste voient plutôt dans le projet de loi 40 la consécration de nouveaux pouvoirs au ministre de l’Éducation. Il autorise le ministre à « imposer des regroupements de services et à déterminer des objectifs ou des cibles portant sur l’administration, l’organisation ou le fonctionnement d’un ou de l’ensemble des centres de services scolaires, à obtenir plus aisément les résultats des élèves aux épreuves qu’il impose au primaire et au secondaire et à communiquer avec les employés des centres de services scolaires et les parents du réseau scolaire ».

Le premier ministre François Legault donne l’assurance que les décisions seront prises par les individus les « mieux placés », c’est-à-dire « ceux qui travaillent dans les écoles ». « Quand il vient le temps de décider si je veux un orthophoniste de plus ou si j’aime mieux un travailleur social de plus ou si j’aime mieux une classe plus petite, ceux qui sont les mieux placés, c’est ceux qui travaillent dans les écoles, donc c’est normal qu’on leur laisse plus de pouvoirs. Ce sont des gens aussi qui connaissent l’éducation, ce qui n’est pas toujours le cas de certains commissaires d’école », a-t-il affirmé lors d’une mêlée de presse.

Des administrateurs — des parents d’élèves, des représentants de la communauté et des membres du personnel scolaire — prendront le relais. Ils seront désignés par les élèves et les parents siégeant aux conseils d’établissement des écoles, des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes se trouvant sur le territoire du centre de services scolaires.

Les centres de services scolaires auront pour tâche, notamment, de nommer le directeur général du centre de services.

Des économies nettes de 45 millions

Le gouvernement caquiste laisse entrevoir des économies de quelque 53 millions de dollars sur quatre ans : soit 11,8 millions alloués à l’organisation des élections scolaires et 41,2 millions versés en rémunération aux commissaires scolaires. En revanche, la mise en place de la nouvelle structure coûtera 7,5 millions, soit 6 millions en salaire et 1,5 million en formation, estime le ministre Roberge. Ces économies nettes de quelque 45,5 millions de dollars pourraient permettre l’embauche d’environ 160 orthopédagogues, travailleurs sociaux ou orthophonistes supplémentaires dans les écoles québécoises, souligne à gros traits le gouvernement caquiste.

Un modèle différent pour les Anglos

Le Québec compte actuellement 60 commissions scolaires francophones, 9 anglophones et 3 à statut particulier.

Les écoles anglophones bénéficieront d’un régime particulier. En effet, les membres du conseil d’administration de chaque centre de services scolaires seraient élus par la population, comme c’est le cas actuellement des commissaires scolaires.

Le gouvernement caquiste n’a pas voulu prêter le flanc à des contestations devant les tribunaux. Depuis la victoire électorale de la CAQ, il y a un an, plusieurs groupes ont plaidé pour le maintien des élections et des commissions actuelles. Le Quebec Community Groups Network s’était dit déterminé à se tourner vers les tribunaux si Québec allait de l’avant avec l’abolition du scrutin, estimant qu’il s’agirait là d’une violation de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui protège l’éducation dans la langue de la minorité.

En 2014, les élections scolaires ont été trois fois plus courues dans les commissions scolaires anglophones que dans les commissions scolaires francophones. Le taux de participation y était de 16,88 %, comparativement à 4,87 % dans les commissions scolaires francophones. Les présidents de 31 commissions scolaires ont été élus sans opposition (43 %).

M. Roberge, qui a enseigné dans une école primaire pendant 17 ans, dit s’affairer à « remettre l’école entre les mains de sa communauté ». « Une réforme de la gouvernance du réseau représente la solution à de nombreux problèmes structurels qui affligent le système de l’éducation québécois; au premier chapitre, les délais pour l’obtention de services pour nos élèves ainsi que le manque de latitude et de flexibilité dont pourraient jouir nos écoles et ceux qui y travaillent », écrivait-il en janvier 218 dans son Plan de gouvernance scolaire. Le futur ministre s’engageait alors à ne « reculer devant aucun obstacle, aucun lobby pour offrir aux enfants du Québec le meilleur réseau de l’éducation qui soit ».

Avec Mylène Crête

