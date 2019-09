Des enfants québécois d’immigrants privés de soins de santé

Le gouvernement du Québec refuse l’inscription au régime public d’assurance maladie de dizaines d’enfants canadiens nés de « parents au statut migratoire précaire », déplore la protectrice du citoyen, Marie Rinfret.

« Bien qu’ils soient nés au Québec, des enfants de parents au statut migratoire précaire ne sont pas admissibles au régime public d’assurance maladie : ces enfants sont ainsi injustement privés de soins », souligne-t-elle dans son rapport annuel d’activités, qui a été déposé à l’Assemblée nationale jeudi.

La protectrice du citoyen reproche à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) d’effectuer une « interprétation restrictive, voire erronée » de la Loi sur l’assurance maladie et du Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec en liant l’admissibilité de ces enfants au statut migratoire de leurs parents.

La législation québécoise « permet de rendre ces enfants admissibles dès leur naissance lorsqu’ils sont établis au Québec, et ce, même quand leurs parents n’y sont pas domiciliés », fait valoir Mme Rinfret. « Si les parents en situation d’immigration précaire ne sont pas en mesure d’assumer les frais de soins de santé, ce qui est souvent le cas, les enfants visés par le statut migratoire de ceux-ci risquent d’être privés de services dont ils ont besoin », ajoute-t-elle.

Mme Rinfret presse la RAMQ de « donner plein effet » aux dispositions de la législation et réglementation québécoise en inscrivant au régime public de soins de santé « tout enfant mineur non émancipé qui est né au Québec, y demeure de façon habituelle [et] y est présent plus de 183 jours par année civile ».

Mais la RAMQ fait la sourde d’oreille.

D’autres détails suivront.