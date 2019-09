Le MAPAQ devra fournir ses données sur les pesticides à la santé publique

Les données sur l’usage des pesticides détenues par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) devront être remises à l’Institut national de santé publique (INSPQ).

« J’ai été très, très surpris lorsque j’ai entendu les gens de l’INSPQ mentionner qu’ils avaient fait des demandes d’information auprès du MAPAQ et que ces demandes d’information leur avaient été refusées », a-t-il affirmé le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, en mêlée de presse mercredi.

Les autorités de la santé publique avaient indiqué mardi qu’elles ignoraient à quels pesticides — et à quelle concentration — les Québécois sont exposés par le biais de leur alimentation et de leur eau. L’INSPQ a révélé avoir demandé trois fois, en vain, d’avoir accès aux données du MAPAQ, lors de la commission parlementaire qui étudie les effets des pesticides sur la santé et l’environnement.

« D’abord, ce sont des demandes d’information qui dataient de 2016, a soutenu M. Lamontagne. Alors, je n’ai aucune idée pourquoi le gouvernement libéral à l’époque a refusé la diffusion de ces données-là, mais j’ai donné deux directives à mes gens. »

Partage de données

Toutes les informations refusées à l’INSPQ devront lui être remises et un protocole de partage de données avec le MAPAQ devrait être mis en place « dans les plus brefs délais ».

« Ça, ça s’inscrit dans un changement de culture que j’ai entrepris au sein du MAPAQ au sujet de la diffusion de l’information », a tenu à préciser le ministre.

Une motion conjointe du député péquiste Sylvain Roy et des députés des deux autres partis d’opposition pour que les ministères de l’Agriculture et de l’Environnement transmettent leurs données sur les pesticides aux autorités de la santé publique a été adoptée à l’unanimité mercredi.

Une science qui reste à éclaircir

De nombreuses incertitudes persistent sur les effets endocriniens et neurodéveloppementaux qui pourraient survenir à la suite d’exposition prolongée à faibles doses d’une même substance, selon la présidente de l’INSPQ, Nicole Damestoy.

Également, l’effet additif de l’exposition à un mélange de différents pesticides, tous à des doses largement inférieures au seuil de toxicité, est peu documenté à ce jour.

« Il existe peu de données épidémiologiques québécoises pour documenter les effets de l’exposition aux pesticides sur la santé dans la population ou chez les travailleurs agricoles », avait-elle résumé mardi, en ajoutant qu’il existe toutefois des données provenant de l’étranger.

Chez les utilisateurs professionnels, les cancers du sang et des ganglions, le cancer de la prostate ou certaines tumeurs cérébrales sont les maladies pour lesquelles la présomption d’un lien est la plus forte.

Une « forte présomption » a également été observée pour la maladie de Parkinson.

L’INSPQ a demandé à ce que les programmes de surveillance des résidus de pesticides dans les aliments et l’eau soient mieux financés.

Avec La Presse canadienne