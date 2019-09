Réforme du mode de scrutin: la CAQ proposera un référendum lors des élections de 2022

Le gouvernement caquiste demandera en 2022 le feu vert de la population québécoise pour instaurer un mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire avec listes régionales à temps pour les élections générales de 2026.



Les Québécois trancheront la question à l’occasion d’un référendum dans trois ans, a décidé le premier ministre François Legault au terme d’une longue réflexion. « Il y a un principe fondamental qu’on se doit de respecter et de protéger : la démocratie appartient au peuple. […] On ne se trompe jamais, en démocratie, quand on consulte la population », a-t-il fait valoir lors d’un point de presse mercredi.



En plus de choisir leur député, les électeurs devront déterminer le jour du prochain scrutin — le 3 octobre 2022 — s’ils sont prêts à mettre au rancart le mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour, qui est en vigueur depuis la Confédération de 1867.



Pour y arriver, la ministre responsable de la Réforme des institutions démocratiques, Sonia LeBel, a déposé un projet de loi établissant un nouveau mode de scrutin à l’Assemblée nationale mercredi, soit moins d’un an après la victoire électorale de la Coalition avenir Québec. Chose promise, chose faite, s’enorgueillissait l’équipe de François Legault à l’extérieur du Salon bleu. Pas si vite, ont dit les dirigeants du Mouvement démocratie nouvelle (MDN), Jean-Pierre Charbonneau et Françoise David, qui étaient dans les gradins de la Salle de l’Assemblée nationale pour l’occasion.



80 députés de circonscription et 45 députés de région Mme LeBel propose d’aménager 80 circonscriptions — y compris une pour les Îles-de-la-Madeleine et une pour Ungava —, chacune représentée à l’Assemblée nationale par un député. À ces 80 « députés de circonscription » élus de façon traditionnelle s’ajouteraient 45 « députés de région ». Ceux-ci seraient élus en fonction du vote obtenu par leur formation politique dans chacune des 17 régions électorales du Québec.



Les électeurs se verront ainsi remettre deux bulletins de vote : un bulletin de vote de circonscription et un bulletin de vote de région.



« Pour participer à l’attribution des sièges de région, un parti autorisé devrait avoir obtenu, à l’échelle du Québec, au moins 10 % des votes valides exprimés en faveur de l’ensemble de ses listes régionales de candidats », prévoit le projet de loi 39. Il s’agit d’une mauvaise nouvelle pour le Parti vert du Québec (PVQ), le Parti conservateur du Québec (PCQ) et le Nouveau Parti démocratique-Québec (NPDQ) qui ont chacun amassé moins de 2 % des votes dans la province lors des dernières élections générales : 1,68 % pour le PVQ, 1,46 % pour le PCQ et 0,57 % pour le NPDQ.



Du coup, aucune de ces formations politiques n’aurait fait élire de députés le 1er octobre 2018, selon une simulation effectuée par le Secrétariat à l’information et à la réforme des institutions démocratiques.



Si les Québécois avaient voté selon un mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire avec listes régionales il y a un an, la CAQ formerait aujourd’hui un gouvernement minoritaire. Elle disposerait de 60 sièges (-14) comparativement à 36 (+5) pour le Parti libéral du Québec, 15 pour le Parti québécois (+5) et 14 pour Québec solidaire (+4).



« Ce nouveau mode de scrutin permettrait une meilleure adéquation entre les votes et les sièges qu’obtiennent les partis, et ce, en maintenant la représentation des régions ainsi que la capacité pour les Québécois de faire élire des gouvernements stables », soutient le gouvernement caquiste.



Au fil des derniers mois, les élus caquistes ont étalé au grand jour leurs différends sur la réforme du mode de scrutin. Plusieurs se sont dits inquiets du redécoupage de la carte électorale québécoise nécessaire pour faire passer le nombre de circonscriptions de 125 à 80, ainsi que de la cohabitation de députés de circonscription et de députés de liste. Ils ont réussi à convaincre le chef du gouvernement, François Legault, de tester la popularité d’une réforme du mode de scrutin et, ce faisant, de prolonger le statu quo.