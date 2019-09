Québec veut offrir 1,5 million d’heures de plus pour les soins à domicile

Le gouvernement québécois veut offrir 1,5 million d’heures de soutien à domicile de plus que l’an dernier, notamment pour les aînés.

Ces soins et services seront payés à même la somme de 280 millions de dollars annoncée et mise de côté dans le budget provincial de mars dernier. Cet argent pourrait aussi permettre l’embauche de quelque 2570 nouveaux employés, à temps complet, pour prodiguer ces soins, a-t-on fait valoir.

Vendredi matin, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a qualifié cet investissement d’« historique ». Il s’agissait d’une promesse phare des caquistes lors de la dernière campagne électorale qui les a menés au pouvoir.

Elle a détaillé comment les 280 millions de plus seront dépensés lors d’une conférence de presse tenue au CLSC de Verdun, à Montréal, en compagnie de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

L’objectif est de fournir des soins à davantage de personnes, a dit la ministre, et d’intensifier les services pour ceux qui les reçoivent déjà.

Les sommes investies sont récurrentes, a-t-elle précisé. Selon elle, les investissements du gouvernement caquiste permettront d’offrir cette année plus de 1,5 million d’heures supplémentaires en soutien à domicile. Pour l’année 2019-2020, cela correspond à une augmentation de 20 % des heures par rapport à 2017-2018, soutient-elle.

La plus forte part de la somme, soit 171 millions, est allouée à l’augmentation du volume et de l’intensité des soins pour les aînés, pour les personnes présentant une déficience physique ou une déficience intellectuelle, ainsi que pour celles vivant avec un trouble du spectre de l’autisme. Les soins palliatifs et de fin de vie sont aussi visés.

Près de 5 millions de dollars serviront à bonifier le taux horaire minimum des travailleurs engagés de gré à gré pour offrir des soins à domicile.

« Le soutien à domicile, c’est la clé, c’est l’une des grandes clés de notre système de santé. […] On veut repousser le plus possible le départ de la maison », a déclaré la ministre McCann.

Questionnée sur la pénurie de travailleurs en santé pour combler de tels postes, la ministre McCann a répondu que son ministère fait beaucoup d’efforts pour la formation, qu’il offre des bourses et tente de recruter à l’étranger. Elle incite les établissements de santé à offrir aux employés des postes permanents, à temps complet, pour les rendre plus attrayants.

Elle a aussi dit comprendre que le gouvernement doit se pencher sur la question de la rémunération de ces travailleurs.

« Les personnes aînées ont le souhait de rester chez elles le plus longtemps possible, dans des lieux rassurants et au sein d’une collectivité qui leur est familière. Avec ces investissements majeurs, nous allons nous assurer que le soutien à domicile leur est facilité », soutient Mme Blais.