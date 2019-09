Journée mondiale pour le climat: Legault rappelle aux enseignants qu’ils doivent travailler

Le premier ministre François Legault rappelle aux enseignants leur obligation de travailler lors des journées pédagogiques, y compris lors de la Journée mondiale pour le climat.

Il a demandé à la Commission scolaire de Montréal (CSDM), qui a décrété une journée pédagogique le 27 septembre prochain, de s’assurer que les enseignants travaillant pour elle soient au boulot ― et non dans la rue à exiger plus d’actions contre les changements climatiques.

« N’oublions pas que les journées pédagogiques, ce ne sont pas des journées de congé pour les enseignants. Il y a de la formation. Et, moi, je m’attends à ce que la Commission scolaire de Montréal s’assure que les enseignants travaillent vendredi prochain », a déclaré M. Legault lors d’une mêlée de presse mercredi avant-midi. « Je m’attends à ce que les enseignants soient au travail pendant les journées pédagogiques », a-t-il répété.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, n’approuve pas la décision de la CSDM. « J’aurais préféré que les jeunes soient à l’école et en apprennent davantage sur les changements climatiques. La solution aux problèmes environnementaux est à l’école, pas dans la rue. C’est à l’école qu’on va se sensibiliser à tous ces problèmes-là. C’est à l’école qu’on va apprendre les solutions scientifiques, qu’on va former les ingénieurs de demain, qu’on va former les citoyens de demain, qui vont résoudre la crise », a-t-il affirmé dans une mêlée de presse. M. Roberge a aussi pris soin de rappeler aux enseignants que leur présence était requise en classe, malgré l’absence de leurs élèves. « Je ne jouerai pas à la police des professeurs dans toutes les écoles. C’est une journée pédagogique. Une journée pédagogique ― j’ai enseigné pendant longtemps ― ce n’est pas une journée de congé. C’est une journée de préparation, de correction, de formation pédagogique. »

Par ailleurs, M. Legault a déploré la décision de la CSDM d’annoncer une journée pédagogique à 10 jours d’avis. « Je trouve cela malheureux que la décision se prenne à la dernière minute. On a des parents à Montréal qui se font dire : “Vendredi prochain, organisez-vous avec vos enfants, il n’y aura pas d’école !” Je trouve cela pas mal à la dernière minute », a-t-il affirmé. Le chef du gouvernement convient toutefois que le choix des journées pédagogiques est du ressort des commissions scolaires.

Le ministre de l’Environnement, Benoît Charette, a pour sa part confirmé sa présence à la manifestation de Montréal. Le député de Bourget, Richard Campeau, sera également présent. Mais M. Legault ne battra pas le pavé à leurs côtés. « Je ne pense pas que c’est la place du premier ministre d’être là à Montréal », a-t-il réitéré mercredi.

Il s’est toutefois dit disposé à rencontrer la militante écologiste Greta Thunberg en marge de la manifestation pour le climat.

D’autres détails suivront.