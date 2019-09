Legault présente ses grandes demandes aux partis fédéraux

Plus de pouvoirs en environnement

Le premier ministre François Legault ne se contente pas d’exiger des partis politiques fédéraux qu’ils ne contestent pas la Loi sur la laïcité de l’État. Il réclame aujourd’hui l’équivalent des pleins pouvoirs en matière d’ immigration Le chef caquiste demande aux aspirants premiers ministres canadiens de donner le feu vert au gouvernement du Québec afin qu’il « décide seul » du nombre d’immigrants dans chaque catégorie, y compris celle regroupant les réfugiés et les personnes acceptées au Québec en vertu du programme de réunification familiale, en plus de gérer complètement le programme de travailleurs étrangers temporaires. M. Legault veut « choisi[r lui-même] les conditions exigées avant d’accorder la résidence permanente, y compris la réussite d’un test de connaissance du français et d’une évaluation des connaissances des valeurs québécoises ».« Le Québec forme une nation distincte et libre de faire ses choix dans tous les domaines qui touchent à son existence. Je pense en particulier à l’immigration, à la laïcité de l’État, à la culture et à la langue. Je demande aux chefs des partis fédéraux de s’engager à respecter les choix du Québec dans ces matières », a-t-il déclaré à quelques heures de la reprise des travaux à l’Assemblée nationale.Le chef du gouvernement québécois a tenu à exprimer la « volonté du Québec et des Québécois d’être des partenaires à part entière dans la fédération ». « La base de tout partenariat, c’est le respect mutuel », a précisé M. Legault en conférence de presse.Le hic : les chefs conservateur et néo-démocrate ont déjà rejeté le test de valeurs que souhaite imposer M. Legault aux immigrants. Andrew Scheer a rappelé qu’une telle idée avait été débattue lors de la course à la chefferie du Parti conservateur et qu’il s’y était opposé. « Je ne crois pas que ce soit à un gouvernement de mettre en œuvre un genre de test sur les croyances possibles des gens », a-t-il commenté à Winnipeg. Jagmeet Singh a lui aussi confirmé son désaccord. « Je suis les conseils de la vérificatrice générale du Québec, qui dit que le problème d’intégration vient d’une barrière de la langue. Et c’est là que je mettrai mes efforts », a insisté le chef du Nouveau Parti démocratique, qui a promis dimanche de bonifier les budgets de francisation du Québec.Le chef du Bloc québécois , Yves-François Blanchet, a quant à lui appuyé mardi 100 % des demandes du gouvernement Legault.M. Legault avait profité du lancement de la campagne électorale fédérale, mercredi dernier, pour exhorter les partis politiques fédéraux à s’engager à ne pas contester la Loi sur la laïcité de l’État devant les tribunaux. Il a pris soin de réitérer sa demande mardi.Dans une lettre de quatre pages adressée à chacun des chefs de parti canadiens, il demande également à Ottawa de « reconnaître que le Québec va mener seul, en vertu du régime québécois, les évaluations environnementales des projets sur son territoire, au sud de celui de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, y compris ceux de compétence fédérale ».Il a en outre exigé l’assujettissement des entreprises de compétence fédérale ― les banques, par exemple ― à la Charte de la langue française, l’instauration d’une déclaration de revenus unique administrée par le gouvernement québécois, l’encadrement du pouvoir fédéral de dépenser et l’augmentation de la contribution fédérale en matière de santé et de programmes sociaux.M. Legault a aussi annoncé mardi la réouverture du Bureau du Québec à Ottawa, qui avait été fermé sous le gouvernement Couillard. Son personnel sera appelé à « défendre et à promouvoir les intérêts du Québec, notamment économiques, dans la capitale fédérale », a-t-il indiqué.Cela dit, le premier ministre québécois a passé sous silence plusieurs des « propositions » pour établir une « nouvelle relation entre le Québec et le Canada » figurant dans le document « Nouveau projet pour les nationalistes du Québec », qu’il avait été présenté aux délégués de la Coalition avenir Québec à l’automne 2015.Dans cette ébauche de programme en matière de relations Québec-Canada, il demandait notamment à Ottawa de lui transférer une partie de son assiette fiscale ainsi que les budgets fédéraux en culture.En 2015, le chef de gouvernement, Philippe Couillard , avait dévoilé une « petite » liste de demandes ― expression de son cru ― à l’intention des partis politiques fédéraux. Il réclamait notamment le versement du transfert canadien en santé non pas en fonction du nombre d’habitants, mais en tenant compte de la démographie, l’élimination ou le rehaussement du plafond de la péréquation, une hausse des investissements du fédéral dans les infrastructures ainsi que l’élaboration d’un plan de lutte contre les changements climatiques.Avec Marie Vastel et Guillaume Bourgault-CôtéD’autres détails suivront.