Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Pierre Arcand, accuse le premier ministre François Legault d’avoir « isolé » le Québec au fil de la dernière année.

Le gouvernement caquiste a provoqué des « tensions » au sein de la fédération canadienne ; d’une part entre le gouvernement québécois et le gouvernement fédéral, d’autre part entre le gouvernement québécois et le gouvernement albertain, a-t-il déploré à l’issue du caucus présessionnel de son groupe parlementaire, jeudi.

M. Legault a aussi amorcé des « discussions qui n’aboutissent pas avec le gouvernement ontarien » à propos de la vente d’hydroélectricité québécoise, a aussi regretté M. Arcand.

« Je ne crois pas que monsieur Legault, actuellement, est une personne qui rassemble à la fois au Québec, un peu partout au Canada et ailleurs, a fait valoir le chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale. Dans une certaine mesure, le Québec est un peu plus isolé qu’il l’était. »

Pierre Arcand n’a toutefois pas cassé du sucre sur le dos de M. Legault pour avoir demandé mercredi ― jour 1 de la campagne électorale fédérale ― de ne pas contester la Loi sur la laïcité de l’État devant les tribunaux. « Il n’a pas tort. Il peut le faire sans aucun problème. Moi, je pense, encore une fois, que c’est quelque chose du ressort du Québec », a-t-il affirmé, entouré de part et d’autre de députés. Après avoir répété qu’il ne lui appartient pas de « dicter ce que le fédéral doit ou ne doit pas faire », le chef libéral a dit du bout des lèvres qu’il « ne souhaite pas que le fédéral intervienne à ce stade-ci ». « On n’a pas à dicter au fédéral quoi faire. Tout ce qu’on dit, c’est que la loi 21 a été votée au Québec. On a voté évidemment contre. La loi 21 est la loi actuelle au Québec. S’il y a des groupes qui veulent la contester, ils vont le faire, et justice suivra », a-t-il expliqué.

Une popularité basée sur une illusion ?

Depuis près d’un an, le gouvernement de la CAQ « donne l’illusion [aux Québécois] qu’il règle les problèmes » alors qu’il n’en est rien, prétend le PLQ. Les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) pâtissent d’un « manque criant » de personnel et les « les entreprises sont toujours au bout du rouleau en raison du manque de main-d’œuvre », a illustré M. Arcand.

L’ex-ministre libéral dit n’avoir « pas vu beaucoup » d’« investissements » ou encore de « projets d’avenir » annoncés depuis l’arrivée de la Coalition avenir Québec aux commandes de l’État. « Où est la pluie d’investissements promise ? » a-t-il demandé, accusant du même souffle l’équipe de François Legault de « viv[re] un peu sur ce qu[e] leur a laissé » le gouvernement de Philippe Couillard.

Les élus libéraux ont fait preuve d’unité jeudi, après la mise en lumière de certaines divergences de vues sur la formule de salutation « Bonjour-Hi » qui fait mouche dans les commerces malgré l’adoption de motions par le Parlement invitant tous les commerçants à saluer « chaleureusement » leur clientèle d’un « bonjour », soit « un des mots de la langue française les plus connus chez les non-francophones du monde » et « exprim[ant] magnifiquement la convivialité québécoise ». Mercredi, Marwah Rizqy (Saint-Laurent) avait affirmé que « c’est excessivement important qu’on soit servi en français » dans les commerces québécois, tandis que Jennifer Maccarone (Westmount–Saint-Louis) a dit « qu’on peut desservir [la clientèle] dans la langue de [son] choix ». « Il n’y a pas de division dans notre caucus là-dessus, je regrette », a lancé M. Arcand, à moins cinq jours de la reprise des travaux à l’Assemblée nationale. « C’est très simple: le français est prioritaire au Québec, point à la ligne. Ç’a toujours été la position. C’est partagé par nos députés anglophones et nos députés francophones. »

Pourtant, la veille, il invitait les sociétés d’État, comme la Société des alcools du Québec (SAQ), à accueillir leurs clients au moyen « essentiellement [d’un] “bonjour”, sauf dans les cas où il y a une clientèle anglophone importante ».

Test pour le PLQ

Pierre Arcand a promis jeudi de « mettre toute la gomme possible » afin de remporter l’élection partielle dans la circonscription de Jean-Talon, qui est vacante depuis la démission du libéral Sébastien Proulx, le 30 août dernier. « Moi, j’ai confiance en la population de Québec. La population de Québec a toujours eu un bon jugement politique », a souligné le chef intérimaire libéral.

Il a indiqué que la directrice générale du PLQ ― et ex-ministre ―, Véronyque Tremblay, ne briguera pas les suffrages dans Jean-Talon. Et qu’en est-il de l’ex-p.-d.g. du CHU Québec Gertrude Bourdon, qui a mordu la poussière le 1er octobre 2018 dans la circonscription de Jean-Lesage ? M. Arcand esquivé la question.