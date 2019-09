Le PQ promet un changement de ton

La présidente du Parti québécois, Gabrielle Lemieux, appelle les membres de sa formation politique à adoucir le ton afin de « recréer le grand mouvement pour l’indépendance du Québec ».

« À présent, le nouveau Parti québécois bâtira des consensus pour faire avancer la nation québécoise et l’indépendance. Nous ne jouerons pas au jeu politique de la division. Nous n’adopterons plus un ton revanchard quant au passé. Nous nous positionnerons de façon à faire avancer le Québec en prenant des décisions courageuses et rassembleuses », a-t-elle promis en marge du caucus présessionnel du PQ à Salaberry-de-Valleyfield, mercredi.

Mme Lemieux a profité d’une séance de travail des neuf élus péquistes en Montérégie pour dévoiler la proposition principale qu’elle soumettra aux participants du congrès extraordinaire du PQ à Trois-Rivières les 9 et 10 novembre prochain. Celle-ci renferme à la fois une proposition de « Déclaration sur les fondements du PQ » ainsi qu’une proposition de Statuts « réécrits de A à Z ».

En plus du « nationalisme » et de l’« indépendance » pour lequel travaille le PQ, les quatre « valeurs fondamentales » du « nouveau PQ » y sont explicitées : la liberté, la justice et l’équité, le nationalisme ainsi que la protection de l’environnement. « Pas sept, pas huit comme d’autres partis », a dit Mme Lemieux, dans un clin d’oeil aux huit grandes valeurs du Parti libéral du Québec. « Tous ceux qui partagent nos valeurs et notre objectif sont les bienvenus », a-t-elle ajouté, plaidant pour l’union des indépendantistes et des nationalistes sous la bannière du PQ.

« Dès la prochaine session parlementaire, cet esprit va nous animer », a promis le chef parlementaire du PQ, Pascal Bérubé, avant de casser du sucre sur le dos de la CAQ pour avoir refusé d’appuyer le projet de réforme de la Charte de la langue française de la ministre péquiste Diane De Courcy en 2013.

La présidente du comité national des jeunes du PQ (CNJPQ), Frédérique St-Jean, s’est dite ravie de voir l’exécutif national ériger la lutte contre les changements climatiques comme une « priorité » d’action du PQ. « Cet enjeu-là est une priorité absolue, je pense, pour ma génération. Puis, le Parti québécois ne reviendra plus sur ce choix et sera maintenant et pour les années à venir une force de proposition en la matière », a-t-elle fait valoir à la presse mercredi.

La porte-parole de l’aile jeunesse s’est aussi réjouie de la proposition de l’exécutif national de mettre sur pied une « agora » où des acteurs de la société civile pourront interagir avec le PQ ainsi que des « comités d’affinités ». Ceux-ci « rassemble[ront des individus] sur la base d’intérêts, de caractéristiques ou d’idées communes » : des entrepreneurs, des femmes ou encore des environnementalistes, a-t-elle illustré.

« S’impliquer dans des associations locales, c’est cool. […] Mais, les gens qui vont vouloir s’impliquer pour un enjeu spécifique pourront le faire », a expliqué la présidente du CNJPQ. « Pour les jeunes, le statut de membres ne veut pas dire grand-chose. C’est peut-être même un peu repoussant. Mais, ils aiment s’engager pour des causes. Maintenant, en donnant plus de place aux sympathisants, en permettant des consultations via le Web qui peuvent changer le programme et l’action parlementaire, je pense qu’on se donne des façons de faire qui vont permettre de convaincre notre génération d’embarquer dans le mouvement indépendantiste », a-t-elle ajouté.

Près d’un an après sa défaite historique, l’état-major du PQ n’est toutefois pas encore prêt à changer d’« image de marque », en modifiant par exemple son « nom », son « identité visuelle » ou encore son « logo ». Il n’exclut pas de le faire d’ici au prochain rendez-vous électoral, prévu en 2022. « On ne peut pas non plus mettre la charrue [avant] les boeufs », a lancé Gabrielle Lemieux, disant vouloir s’attaquer en priorité au « fondamental » du PQ : « remet[tre] la promotion de l’indépendance au coeur de ses activités ». « Fini l’obsession du nombre de membres, la réunionnite et la lourdeur administrative de nos associations locales. »