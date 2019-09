Climat de travail malsain à l’Assemblée nationale

Signes d’impatience, harcèlement, contacts non souhaités : un climat de tension régnait il n’y a pas si longtemps à l’Assemblée nationale, montre une série de rapports internes « confidentiels » obtenus par Le Devoir.

Au printemps 2018, le tiers des employés étaient « démobilisés », indique un sondage interne effectué auprès de 550 fonctionnaires, professionnels, ouvriers, agents de la paix, étudiants et stagiaires de l’Assemblée nationale. L’indice de démobilisation variait en fonction de la catégorie d’emploi. Par exemple, 78 % des agents de la paix et 65 % des ouvriers se disaient « démobilisés ».

La liste de griefs des employés était longue, a constaté Le Devoir à la lecture des documents produits par la firme-conseil SPB Psychologie organisationnelle à la demande de l’Assemblée nationale du Québec (ANQ).

Plusieurs personnes se sont plaintes d’avoir fait l’objet « de contacts physiques non désirés » ― des attouchements, des frôlements ou des pincements ― de la part de collègues ou encore de députés. Certaines d’entre elles ont montré du doigt des espaces de travail communs exigus.

« Les membres du personnel de l’ANQ ne sont pas des objets sexuels, et il est important que les députés le comprennent », écrit sans détour SPB Psychologie organisationnelle dans un document daté du 29 novembre 2018. « [L] a réalité du harcèlement sexuel à l’ANQ touche peut-être davantage de répondants qu’on pourrait le croire à première vue », précise la firme-conseil, pointant le commentaire d’un répondant selon lequel « il n’était pas facile de répondre à certaines questions ».

Incivilités

Les signes d’« impatience », les gestes d’« arrogance » et de « condescendance » étaient les plus répandus sur la colline parlementaire. Deux répondants sur cinq ont indiqué à SPB Psychologie organisationnelle avoir été victimes de tels gestes d’incivilité. Certaines personnes haussent le ton, tandis que d’autres « adoptent une ou des attitudes non verbales négatives », comme « lever les yeux au ciel, soupirer, [esquisser un] sourire en coin » lorsqu’un autre individu prend la parole, ont-ils relaté.

« C’est au sujet de leur condition sociale que les répondants disent avoir été l’objet de commentaires négatifs le plus souvent, suivi de l’âge », note la firme privée appelée à la rescousse par le Parlement.

Par ailleurs, des membres du personnel administratif ont dit avoir fait l’objet de « pression énorme pour répondre à, selon eux, de “fausses” urgences » de la part du personnel politique. « Les employés politiques ont tendance à transmettre au personnel administratif le stress et la pression qu’ils subissent », résume SPB Psychologie organisationnelle en novembre 2018.

La direction de l’Assemblée nationale n’est pas à l’abri de reproches de la part de ses employés, loin de là. « Certains ont l’impression d’être perçus par la haute direction comme un mal nécessaire », est-il écrit dans l’un des documents remis au Devoir. « Les commentaires désobligeants sont fréquents », « [l] a direction infantilise et dénigre les employés », ont indiqué des répondants.

Pour échapper à une situation de harcèlement, des employés ont pris leur retraite ou demandé à être mutés dans une autre direction.

C’est à la demande de l’Assemblée nationale que la firme-conseil SPB Psychologie organisationnelle a réalisé un sondage sur la qualité de vie au travail et la mobilisation des employés du Parlement entre mai et juin 2018. Ce sont quelque 550 personnes qui y ont répondu (80 % des employés). « Le climat de travail est généralement positif », indique l’auteur de la synthèse des résultats remise à la fin novembre 2018. « Les répondants aiment leur travail et sont fiers de travailler pour l’Assemblée nationale. Par contre, peu de gens ont réellement confiance en l’évolution de l’organisation, ce qui affecte la façon dont ils parlent de l’Assemblée nationale à leur entourage. »

Zéro harcèlement

Au fil de la dernière année, l’Assemblée nationale a « posé plusieurs gestes afin de miser sur l’engagement de son personnel », indique la conseillère en communication et relations médias de l’Assemblée nationale, Julie Champagne.

Dès l’ouverture de la 42e législature, l’Assemblée nationale a déployé la campagne de sensibilisation « Zéro harcèlement », abordant les thèmes du harcèlement psychologique, sexuel et discriminatoire ainsi que l’importance de la civilité au travail. Celle-ci était destinée au personnel administratif et politique ainsi qu’aux députés. « L’incivilité, le harcèlement, c’est non ! J’ai droit au respect, j’en parle », pouvait-on notamment lire sur les affiches accrochées aux murs des édifices de la colline Parlementaire et des bureaux de circonscription de novembre 2018 à mai 2019.

En outre, plus de 600 membres du personnel administratif ont suivi l’atelier de sensibilisation sur la gestion des situations d’incivilité, de conflit ou de harcèlement depuis décembre 2016. Environ 55 députés, en plus d’une vingtaine de membres de leur équipe, ont assisté à une formation semblable.

Chacune des directions s’est vue contrainte d’élaborer un plan d’action reprenant « les points à améliorer et les forces à consolider » mentionnés dans le rapport du sondage.

Par ailleurs, la direction a convié tous les employés administratifs à une « soirée de reconnaissance », qui coïncidait avec l’inauguration du nouveau pavillon d’accueil en mai dernier, mentionne Mme Champagne au Devoir.



