La loi sur la laïcité, une ombre au tableau

« Avec la peur au ventre » : c’est en ces termes que Dalila Matoub, une professeure d’expérience, affirme avoir vécu jusqu’ici cette rentrée scolaire.

Bien malgré elle, cette enseignante d’origine algérienne, en poste depuis douze ans, s’est retrouvée à illustrer l’épineux débat sur la laïcité de l’État en matière d’éducation.

La semaine dernière, Le Devoir dévoilait qu’un père du quartier Rosemont à Montréal réclamait que son enfant soit muté de classe afin qu’il ne se retrouve pas placé sous l’autorité de Dalila Matoub. Il lui reprochait de porter le voile islamique.

Je ne veux pas que les enseignants ou les enseignantes craignent le climat.

Dans une lettre adressée à la direction de l’école Marie-Rollet, le père indiquait que « ces nouveaux arrivants nous exposent de façon ostentatoire leur propre religion ». Sa demande a été rejetée tant par la direction de l’école que par le commissaire scolaire du quartier.

Demande unique

En vertu de la clause dite de droits acquis, les enseignants embauchés avant le 28 mars 2019 peuvent porter un signe religieux. Ceux embauchés après cette date ne peuvent le faire. On ne sait pas par ailleurs combien d’enseignants au Québec portent un signe religieux.

La Commission scolaire de Montréal (CSDM) affirme au Devoir n’avoir reçu aucune autre demande du genre depuis. Que ce soit dans les commissions scolaires de la Pointe-de-l’Île, Marguerite-Bourgeoys, des Patriotes ou de Laval, aucun parent ne s’est manifesté pour changer son enfant de classe en invoquant la loi sur la laïcité.

En entrevue jeudi au Devoir, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a fait valoir que la Loi sur la laïcité de l’État ne vise pas « à discriminer qui que ce soit », mais qu’elle vient plutôt « donner des balises ».

« On est au moment de l’implantation, on est au moment de l’explication, on est au moment où la société québécoise se l’approprie. Donc, les profs comme les autres, on doit faire de la pédagogie. […] Je ne veux pas que les enseignants ou les enseignantes craignent le climat. Je pense que la loi est mesurée, posée. Il faut expliquer jusqu’où elle va et jusqu’où elle ne va pas aussi », a-t-il déclaré.

Se disant à la fois attristée et stressée par la tournure des événements, Dalila Matoub a affirmé, à l’occasion du conseil des commissaires de la CSDM, mercredi soir, qu’elle n’est pas là pour « enseigner la prière », mais plutôt parce qu’elle aime les enfants.

Droit à un service laïque

Tout aussi isolé que soit le cas de Dalila Matoub, il n’en a pas fallu davantage pour mettre le feu aux poudres dans des camps opposés.

La militante en faveur de la laïcité, Nadia El-Mabrouk, cosignait en début de semaine une lettre ouverte dans Le Devoir dans laquelle elle prenait la défense du père et réclamait le respect de « notre droit à un service laïque ». En entrevue jeudi, elle a dit estimer que le gouvernement n’a pas répondu aux inquiétudes des parents.

« Le ministre Roberge nous a répondu que les parents n’ont pas à magasiner les enseignants de leurs enfants ; on est tout à fait d’accord avec ça. Le premier ministre Legault nous a rappelé l’existence de la clause des droits acquis ; on ne remet pas ça en question. »

La professeure d’informatique à l’Université de Montréal dénonce plutôt ce qu’elle perçoit comme étant des « incohérences » dans la Loi sur la laïcité de l’État. « Le fait qu’il y ait un droit acquis n’a pas à empêcher le respect de la liberté de conscience. » Il revient au gouvernement de développer « des mécanismes pour garantir cette liberté », croit-elle, et incidemment permettre aux parents de retirer leur enfant d’une classe dans laquelle une enseignante porterait le voile.

Craintes de dérives

Dans la page Idées du Devoir d’aujourd’hui, le philosophe Charles Taylor est au nombre des signataires d’une lettre ouverte où on trouve des professeurs, des parents, des syndicalistes, des historiens, des avocats et de simples citoyens qui dénoncent au contraire l’application de la loi controversée pour des motifs contraires à ceux évoqués par Nadia El-Mabrouk.

Le fait qu’il y ait un droit acquis n’a pas à empêcher le respect de la liberté de conscience. Il revient au gouvernement de développer des mécanismes pour garantir cette liberté

À l’heure où la cloche de la rentrée scolaire se fait entendre, ces signataires affirment que « force est d’admettre que ce projet de loi causera bien plus de maux qu’il n’en réglera ». Ils en veulent justement pour preuve l’application de la clause grand-père contenue dans cette loi qu’illustre le cas de cette enseignante pointée du doigt. Selon les signataires, cette clause est un « geste s’apparentant à de la magnanimité », vouée « à montrer la bonne foi du gouvernement », mais elle crée dans les faits « un précédent où, dans un même corps d’emploi, une partie du personnel aurait plus de droits que l’autre ».

Des urgences

Ils reprochent au ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barette, et au gouvernement qu’il représente d’avoir minimisé les répercussions de cette loi en croyant en faire le tour lors de consultations qui n’auront duré que six jours. À la lumière du cas de ce père qui a demandé le retrait de son enfant d’une classe où l’enseignante porte le hidjab, ils craignent des dérives à venir. « Bien que cette demande lui fût refusée, un groupe de parents, mené par Nadia El-Mabrouk, persiste en demandant de “faire respecter [leur] droit à un service laïque”. » Des parents pourront-ils désormais sélectionner le professeur de leurs enfants selon son apparence ? Cette ouverture ouvrirait « la porte à des cafouillages sans nom ».

Le ministre a beau s’être fait rassurant en expliquant que ce n’est pas aux parents de sélectionner l’enseignant, « c’est la loi de son gouvernement qui a généré ce genre de dérives », croient-ils. Ils se demandent par conséquent « combien d’enseignantes et d’enseignants devront subir les intolérances qui découleront des décisions de ces apprentis sorciers ? »

Pour eux, les problèmes du système scolaire sont autrement plus urgents du côté du manque de personnel, de la vétusté des installations, des difficultés qu’éprouvent plusieurs élèves, de la complexification de la tâche des enseignants dans un contexte de dévalorisation de leurs fonctions. Les signataires s’inquiètent : devant tant d’urgences, « quel climat sommes-nous en train de créer dans nos écoles ? ». Selon eux, le ministre n’a pas fait ses devoirs.



