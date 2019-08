Accueil des demandeurs d’asile: Ottawa remboursera 250 millions à Québec

Le gouvernement du Québec a finalement obtenu le remboursement de ses dépenses pour l’accueil des demandeurs d’asile qui ont traversé la frontière de façon irrégulière à Saint-Bernard-de-Lacolle au cours des dernières années.

Ottawa versera 250 millions de dollars à Québec pour les dépenses encourues en 2017 et 2018 par l’entremise du programme d’aide au logement provisoire. Le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, et la ministre des Relations canadiennes, Sonia LeBel, ont annoncé par communiqué jeudi la conclusion d’une entente. « Il s’agit d’une avancée majeure et cela confirme le rôle du Québec en matière d’immigration », a déclaré M. Jolin-Barrette.

Cet accord prévoit également une compensation pour les frais déboursés par le Québec en 2019, dont le montant reste à déterminer, et la mise sur pied du plan de triage promis par Ottawa afin que les demandeurs d’asile traversant la frontière canado-américaine au Québec soient dirigés vers la province de leur choix.

Le coût d’accueil des demandeurs d’asile au Québec était l’une des principales pommes de discorde entre les gouvernements Legault et Trudeau. Le premier ministre québécois avait réclamé 300 millions de dollars au fédéral lors de la rencontre des premiers ministres à Montréal en décembre dernier. Ce montant représentait les sommes défrayées par le gouvernement québécois en services aux demandeurs d’asile, un calcul incluant l’éducation et les soins de santé. Cette estimation a depuis été revue à la baisse.

Une source au sein du cabinet de M. Jolin-Barrette a indiqué que les 250 millions de dollars constituaient le coût réel déboursé par l’État québécois en 2017 et 2018. Les négociations ont duré des mois. Ottawa avait d’abord offert 136 millions, un montant qui avait été rejeté d’abord par le gouvernement de Philippe Couillard, puis par celui de M. Legault.

Plus de 18 800 demandeurs d’asile avaient été interceptés par la GRC en tentant de traverser la frontière canado-américaine de façon irrégulière par le Québec en 2017. Leur nombre avait diminué à environ 18 500 en 2018. Quelque 8300 demandeurs d’asile ont traversé au Québec en 2019 entre les mois de janvier et juillet.