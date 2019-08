La députée solidaire Catherine Dorion montre du doigt une « culture d’autocensure » au Journal de Québec, où elle a été blogueuse entre 2016 et 2018.

« Certains l’appliquent tout de suite [après leur embauche], fait que, ils diront : “Je n’ai jamais été inquiété par ça.” D’autres, ceux qui n’ont pas compris où ils devaient se censurer ou s’autocensurer, se le font rappeler, je pense, selon mon expérience », a-t-elle dit jeudi en marge des travaux de la commission parlementaire sur l’avenir des médias.

Mme Dorion a précisé n’avoir jamais vu un seul de la trentaine de billets qu’elle a publiés sur le site Web du Journal de Québec avant son saut dans l’arène politique être censuré par la direction de Québecor.

« Je ne parle pas de censure. Personne ne m’a demandé d’enlever mes billets de blogues du site. […] Je ne parle pas d’une politique interne de censure. Peut-être que certains l’ont vécue. Mais, il y a une culture d’entreprise, selon ce que j’ai vécu, une culture d’autocensure qui dit : “Voici ton carré de sable. Si tu en sors, on va t’appeler, et on va te le dire que ce n’est pas là qu’il faut que tu ailles” », a-t-elle affirmé en mêlée de presse.

L’élue solidaire a relaté son expérience au président et chef de la direction Québecor, Pierre Karl Péladeau, lors de son passage en commission parlementaire mercredi soir.

Elle a raconté avoir été dissuadée de « parler de John Doe » ou « PKP », ou encore de critiquer Québecor ou un chroniqueur du groupe de presse dans ses textes. « Comment pouvez-vous nous garantir qu’il n’y aura pas six journaux de plus où il va être tabou de vous critiquer, vous ou Québecor ? Qu’il n’y aura pas six journaux de plus qui vont faire la promotion de Helix, Vidéotron, du Centre Vidéotron et de toutes les autres affaires que vous possédez ? » a-t-elle demandé à M. Péladeau, faisant allusion à l’intérêt manifesté par Québecor pour les six quotidiens de Groupe Capitales Médias

L’homme d’affaires a reproché à l’élue de Taschereau de se « donner en spectacle » dans le Salon rouge de l’Assemblée nationale. « Bravo ! Je n’ai rien d’autre à ajouter », lui a-t-il répondu.

Jeudi matin, Mme Dorion a qualifié de « décevant » son échange avec M. Péladeau. « Je m’attendais à ce qu’il ne soit peut-être pas au courant, puis qu’il dise : “C’est préoccupant si c’est vrai ce que vous dites.” Mais, il n’y a eu rien de cela », a-t-elle déploré.

L’élue ne demande pas pour autant des excuses au magnat de la presse. « Il ne m’a pas insulté. […] Je pense qu’il était déstabilisé », a-t-elle dit.