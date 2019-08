Le ministère de l’Immigration renforce sa présence en région

Après avoir délaissé les régions, le ministère de l’Immigration du Québec y revient afin d’aider les entreprises à faire face à la pénurie de main-d’œuvre avec l’ajout de 40 nouveaux points de services.

L’absence du ministère en région « a des conséquences concrètes », a souligné mercredi le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, lors d’une annonce à Trois-Rivières aux côtés de son collègue du Travail, le ministre Jean Boulet.

Pas moins de 40 nouveaux points de services en immigration s’ajouteront aux 21 déjà existants dans les locaux de Services Québec. On en trouvera dans chacune des régions administratives, a promis M. Jolin-Barrette, parlant d’un « déploiement institutionnel historique ».

En 2014, le gouvernement Couillard avait fermé les directions régionales de l’Immigration de Québec, Sherbrooke, Gatineau et Trois-Rivières et fusionné celles de la Montérégie et de Laval à celle de Montréal. Une mesure qui lui avait permis d’économiser 4,6 millions $.

Dans les mois précédant les dernières élections, la pénurie de main-d’œuvre l’avait amené à promettre un retour du MIDI en région, ce qui n’a finalement pas été fait avant le scrutin.

Avec le nouveau plan, ce sont 111 employés qui s’ajouteront au réseau, dont 75 % à l’extérieur de Montréal. L’objectif, a dit le ministre, consiste à offrir un « accès facile et rapide à des gens compétents qui connaissent les rouages du système d’immigration ».

En Mauricie, par exemple, le nombre d’employés en immigration passera de trois à sept à Trois-Rivières et à Shawinigan, mais aussi dans une nouvelle antenne à La Tuque.

Ces mesures devraient coûter 8,3 millions de dollars par an à l’État, selon les prévisions du ministère.