Taxi: les partis d’opposition veulent les données du projet-pilote autorisant l'arrivée d'Uber

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a refusé mardi de dévoiler les conclusions préliminaires du projet-pilote qui a autorisé la multinationale Uber à rouler sur les routes du Québec. Les trois partis d’opposition avaient demandé ces données dans le cadre de l’étude du projet de loi pour libéraliser l’industrie du taxi.

« Encore une fois, je suis obligée de me fier à votre intuition et ce que vous croyez parce que nous n’avons pas d’étude d’impact », a déploré la députée de Québec solidaire, Ruba Ghazal, lors de la reprise de l’étude détaillée du volumineux projet de loi 17 en commission parlementaire. La Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile vise à libéraliser l’industrie en éliminant les permis de taxi pour permettre l’entrée de nouveaux joueurs et en abolissant les territoires de desserte.

Mme Ghazal a suggéré un amendement pour limiter le nombre d’automobiles pouvant effectuer du transport rémunéré par région administrative afin de s’assurer que les petites localités soient toujours desservies, mais celui-ci a été rejeté. « C’est impossible, on ne peut pas faire ça », a dit le ministre Bonnardel. Selon lui, l’abolition des territoires de desserte permettra aux taxis et aux nouveaux joueurs de répondre aux besoins là où ils se trouvent en fonction de l’offre et de la demande.

Une deuxième tentative de Mme Ghazal, cette fois pour ajourner l’étude détaillée du projet de loi jusqu’à la fin du projet-pilote le 14 octobre, a également échoué.

« Pourquoi a-t-on mis en place un projet-pilote si on n’attend pas les conclusions de cette expérimentation-là et que les décisions sont prises, a demandé le député du Parti québécois, Joël Arseneau. Je ne vois pas où est la précipitation. »

« Le ministre appuie toutes ses interventions sur des données, a constaté le député libéral Gaétan Barrette en mêlée de presse. Il les a devant lui qu’il dit. C’est parce que le projet-pilote était fait pour une chose. Il était fait pour faire l’état des lieux. »

Le projet-pilote mis sur pied en 2016 devait durer un an, mais il a été prolongé à trois reprises. Le ministre Bonnardel a affirmé qu’il dévoilerait les données recueillies « en temps et lieu quand le projet-pilote sera terminé ».

« Malheureusement, le ministre dit qu’il a des chiffres, mais jusqu’à maintenant ses chiffres il y a juste lui qui les voit », a dénoncé le porte-parole de Taxi Coop 5191 à Québec, Luc Selesse.

« Léger faux pas »

Par ailleurs, le député libéral Gaétan Barrette a qualifié de « léger faux pas » le geste de sa collègue Hélène David qui a été prise en photo en train d’embarquer dans une voiture d’Uber à sa sortie de l’Assemblée nationale mardi, alors que son parti défend les chauffeurs de taxi.

« Actuellement, on est dans un environnement où Uber existe, ce n’est pas illégal, a-t-il dit. En passant, on n’a jamais demandé à ce qu’il y ait interdiction d’Uber au Parti libéral. Maintenant, dans le contexte politique actuel, vous pouvez qualifier ça de léger faux pas. »

M. Barrette, qui siège à la commission parlementaire, a demandé une procédure d’arbitrage en vertu de la Loi sur l’expropriation pour déterminer la compensation financière à laquelle devraient avoir droit les chauffeurs.

« Le ministre a commencé par dire un montant, un deuxième montant, un troisième montant, mais jamais de procédure normale en bonne et due forme n’a été faite », a dénoncé M. Barrette.

« C’est de l’injustice procédurale qui amène un résultat injuste », a-t-il ajouté.

Le ministre Bonnardel a rétorqué qu’il mettait en tout « 810 millions $ sur la table » pour aider les chauffeurs. L’industrie du taxi évalue plutôt la valeur de ces permis à 1,4 milliard de dollars.

« Vous savez initialement, le député de l’opposition officielle me demandait de payer la valeur comptable, la valeur initialement payée, a-t-il rappelé. C’est ce que nous avons annoncé. »

Face à la grogne des chauffeurs, il avait indiqué en avril son intention d’imposer une redevance de 0,90 $ par course pour générer environ 260 millions supplémentaires en compensation. Cette somme s’ajoute aux 500 millions déjà annoncés, aux 10 millions réservés aux cas problématiques et au fonds de modernisation de l’industrie qui se chiffrerait à 40 millions, soit 4 millions de moins que ce que le gouvernement prévoyait en avril.

L’étude détaillée du projet de loi 17 se poursuit mercredi. Seulement quatre articles sur les 275 qu’il contient ont été passés au peigne fin par les députés mardi. Le ministre Bonnardel a déjà indiqué qu’il déposerait des amendements sans donner plus de détails.