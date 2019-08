Sans aide à la presse, le Québec risque l’«obscurantisme», craint la FPJQ

Le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), Stéphane Giroux, s’est porté à la défense mardi d’une aide gouvernementale aux médias d’information en difficulté à défaut de quoi le Québec pourrait plonger dans l’« obscurantisme ».

« Pourquoi les contribuables devraient-ils payer pour soutenir une presse qui n’est plus financièrement viable ? La réponse est simple : parce que le prix à payer pour la société québécoise serait énorme. Le prix à payer, c’est la disparition des sources d’information, la fin dans certaines régions de l’essentielle pluralité des voix dans une démocratie en santé et le retour à l’obscurantisme », a-t-il soutenu lors de son passage devant la commission parlementaire sur l’avenir des médias.

Aux yeux de la FPJQ, la disparition des six quotidiens du Groupe Capitales Médias ― la moitié des quotidiens de langue française au Québec ― serait « catastrophique », à commencer pour les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Québec, de la Mauricie, de l’Estrie et de l’Outaouais. La semaine dernière, le Groupe Capitale Médias a envoyé un avis d’intention pour se placer sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et a reçu un prêt d’urgence de 5 millions de dollars de la part d’Investissement Québec.

Le p.-d.g. du Groupe Capitale Médias, Claude Gagnon, témoignera mercredi à l’Assemblée nationale.

« En région, ce sont souvent les journalistes de la presse écrite qui couvrent les assemblées des conseils municipaux, qui s’intéressent au travail des élus, par exemple. Sans eux, les décisions seraient prises derrière des portes closes sans que les citoyens n’en soient avisés. C’est la porte ouverte à des petites dictatures. On en a vu », a poursuivi M. Giroux.

Selon lui, les entreprises de presse en difficulté n’ont pas à être gênées de solliciter un coup de pouce financier de l’État. « Oui, la presse a besoin de l’aide de l’État en ce moment. Elle est loin d’être la seule industrie dans cette situation », a-t-il affirmé tout en précisant que des entreprises aéronautiques et culturelles ont fait de même récemment.

L’indépendance des journalistes demeurerait intacte dans l’éventualité où le gouvernement accorderait une aide à l’organisation où il travaille, a plaidé M. Giroux. « Les journalistes travaillent pour le public, seulement pour le public », a-t-il soutenu devant les membres de la commission de la culture et de l’éducation.

Les journalistes membres de la FPJQ s’engagent formellement à respecter le Guide de déontologie des journalistes du Québec établissant les normes de la profession, a fait remarquer le porte-parole de la FPJQ.

La députée libérale Marwah Rizqy a pressé le ministre des Finances, Éric Girard, à jeter du lest à la presse lors de sa mise à jour économique et financière de l’automne.