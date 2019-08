Troisième lien: Québec songe à un péage si Ottawa passe son tour

Le ministre québécois des Transports, François Bonnardel, brandit la menace d’imposer un péage sur le futur troisième lien routier Québec-Lévis si Ottawa ne contribue pas au financement du projet.

Le gouvernement fédéral s’est montré « frileux » dans le dossier, a souligné M. Bonnardel mardi matin en mêlée de presse.

Questionné sur la possibilité d’imposer un péage aux utilisateurs du futur tunnel, il a affirmé que le fédéral n’avait pas « levé la main » depuis le dévoilement du tracé, plus tôt cet été. « Si ce n’est pas le cas, il faut évaluer les options en PPP (partenariat public-privé). »

L’ouverture de M. Bonnardel au péage a causé une certaine surprise à l’Assemblée nationale, alors qu’il avait exclu un tel scénario dans le passé.

« Quand on lance un ballon comme ça, c’est qu’il y a quelque chose en dessous », a dénoncé le porte-parole libéral en matière de transport, Gaétan Barrette.

Avant de parler de péage, il faudrait d’abord savoir combien coûtera ce troisième lien routier entre Québec et Lévis, selon lui. « Les Québécois ont le droit de savoir, a-t-il dénoncé. C’est le projet unitaire le plus dispendieux au gouvernement du Québec au moment où on se parle. »

Le coût du troisième lien est estimé à un minimum de 4 milliards de dollars, si l’on se fie à une étude commandée en 2016 par le ministère des Transports.

L’opposition libérale a demandé formellement mardi que la Commission des transports et de l’environnement de l’Assemblée nationale reçoive cet automne le directeur du bureau de projet du troisième lien afin d’en savoir plus.

Avec Mylène Crête