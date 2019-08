Catherine Fournier publiera un livre sur la souveraineté

Québec — Il n’est pas question qu’elle cherche à réintégrer le caucus du Parti québécois (PQ), mais la députée indépendante Catherine Fournier se dit plus souverainiste que jamais et en fera la démonstration dans un livre à paraître cet automne. Mme Fournier, qui s’est fait élire dans Marie-Victorin sous la bannière du PQ en 2016 et en 2018, a claqué la porte du parti en mars dernier, persuadée qu’il n’allait nulle part et ne conduirait jamais le Québec vers sa souveraineté. Récemment, des rumeurs laissaient entendre qu’elle pourrait effectuer un retour dans le parti de René Lévesque. « C’est pas le cas du tout. J’en suis vraiment pas là et je n’en serai pas là non plus », assure-t-elle. Il s’agira de son deuxième livre, le premier, L’audace d’agir, étant paru en 2017. Son second, dont le titre n’est pas encore trouvé, relatera les conclusions de la réflexion entreprise depuis sa démission du PQ sur l’avenir du mouvement souverainiste.