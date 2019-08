Les réfugiés peuvent pallier la pénurie de travailleurs, dit l’ONU

Le représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) au Canada invite le gouvernement de François Legault à changer de discours et à considérer les réfugiés comme une solution à la pénurie de main-d’oeuvre qui sévit au Québec.

« Il faut arrêter cette dichotomie entre les réfugiés sont un fardeau et les autres nouveaux arrivants basés sur des critères économiques sont des bénéfices, a souligné Jean-Nicolas Beuze en entrevue au Devoir. Les réfugiés apportent des bénéfices aussi. » C’est le message qu’il compte livrer jeudi dans le cadre de l’étude en commission parlementaire des nouveaux seuils d’immigration.

« Les réfugiés sont aussi prêts à travailler dans le domaine de l’hôtellerie et des services à la clientèle, a-t-il ajouté. On a besoin de beaucoup de gens pour aider les personnes âgées, les personnes avec des handicaps, pour s’occuper des enfants en bas âge et on retrouve parmi les réfugiés plein de gens qui ont ces qualifications et ces expériences. »

La stratégie caquiste

Une douzaine d’élus étudient depuis lundi les nouveaux seuils d’immigration du gouvernement pour les trois prochaines années. Après les avoir réduits à 40 000 en 2019, le gouvernement caquiste prévoit de les augmenter progressivement à compter de 2020 pour accueillir entre 49 500 et 52 500 nouveaux arrivants en 2022. Il mise sur l’immigration de travailleurs qualifiés et de gens d’affaires.

Il faut arrêter cette dichotomie entre les réfugiés sont un fardeau et les autres nouveaux arrivants basés sur des critères économiques sont des bénéfices.

« Tous les premiers ministres de toutes les provinces ont accepté ma proposition d’augmenter le pourcentage de l’immigration qui est économique, a rappelé le premier ministre, François Legault, mercredi en faisant référence à la dernière rencontre du Conseil de la fédération. Actuellement, c’est seulement 60 % au Québec. Donc, on voudrait augmenter ça au moins à 65 %, peut-être éventuellement à 70 %. »

En contrepartie, son gouvernement a diminué le nombre de réfugiés qui seront accueillis au Québec en 2019, le faisant passer de près de 9000 en 2018 à un maximum de 7500. Il prévoit de maintenir le nombre de nouveaux arrivants issus de cette catégorie — la plus précaire — entre 6800 et 7500 annuellement jusqu’en 2022.

Invité à faire marche arrière

« Il y a une longue tradition de solidarité au Canada et au Québec en particulier envers les réfugiés et ce n’est pas le moment de baisser les bras », a réagi M. Beuze.

« On n’a jamais eu autant de réfugiés à travers le monde, a-t-il poursuivi. On a passé le cap des 26 millions. On voit de plus en plus de conflits émerger et les conflits durent de plus en plus longtemps. Donc, on a de plus en plus de gens qui sont obligés de fuir leur pays. »

Il invite le gouvernement Legault à faire marche arrière et à plutôt permettre à un plus grand nombre de réfugiés de s’installer au Québec. Le gouvernement pourrait profiter d’un projet-pilote mis sur pied par le gouvernement fédéral pour en sélectionner certains qui maîtrisent le français selon des critères économiques.

Le représentant du UNHCR a donné l’exemple de l’Ontario qui a récemment recruté un chef cuisinier et un employé formé en technologie de l’information.

« On se rend compte qu’ils répondaient entièrement aux mêmes critères que n’importe quel autre migrant à part le fait qu’ils venaient d’un pays qui n’était pas le leur, mais qui était un pays où ils avaient trouvé l’asile », a-t-il affirmé.

Le projet sur la voie d’accès à la mobilité économique a été lancé en avril 2018 pour recruter des réfugiés qualifiés au Kenya et au Moyen-Orient. Il leur permet de soumettre leur candidature par l’entremise des programmes d’immigration économique des provinces participantes ou du gouvernement fédéral. Cela demande quelques ajustements de la part des gouvernements et des employeurs puisque les réfugiés qui doivent quitter leur pays en catastrophe ne peuvent pas apporter curriculum vitae et autres documents pertinents.

« Mais au fond, si la personne a travaillé pendant dix ans auprès des personnes âgées et qu’il y a eu un laps de temps de deux ans à cause de l’exil où la personne n’a pas eu cette chance, pourquoi pas, a demandé M. Beuze. Ce ne sont pas les deux dernières années qui font que la personne est devenue incompétente. »

Il espère que son témoignage de jeudi permettra de déboulonner certains mythes sur cette catégorie d’immigrants qui n’ont souvent plus rien et qui, remarque-t-il, font les frais de discours populistes un peu partout en Occident.