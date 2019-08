Recyclage du verre: la SAQ se dit désormais «ouverte» à la consigne

Traditionnellement opposée à la consigne des bouteilles de vin, la Société des alcools du Québec (SAQ) assouplit sa position et se dit désormais « ouverte » à un tel scénario.



« La SAQ est ouverte à la mise en place de la meilleure méthode de collecte du verre, incluant la consigne », a déclaré la société d’État dans un mémoire présenté lundi en commission parlementaire.



Si la solution à la faible récupération du verre « passe par la consigne par le verre, la SAQ appuiera cette initiative », a déclaré sa p.-d.g. Catherine Dagenais devant les élus. « La solution retenue doit aller au-delà de la méthode de collecte. »



La consigne n’a toutefois rien d’une panacée, a-t-elle fait valoir, en soulignant que seulement 80 % des bouteilles de vin de la SAQ sont vertes et n’ont pas de débouchés de recyclage au Québec.



De plus, les succursales de la SAQ ne pourraient pas prendre en charge la collecte, a-t-elle dit, faute d’espace.



D’autres détails suivront.