Véronique Hivon ne sera pas de la course à la direction du Parti québécois

Véronique Hivon a annoncé mardi qu’elle ne sera pas candidate à la direction du Parti québécois. Dans un message publié sur sa page Facebook, la députée de Joliette invoque des raisons familiales pour justifier sa décision de se tenir à l’écart de la course à la chefferie prévue pour 2020.

« Je vis le moment où ma famille a le plus besoin de moi depuis que je suis en politique et où j’ai le plus besoin d’être là pour elle », écrit Mme Hivon. « Aussi, l’idée de relever simultanément le défi qui requiert le plus grand niveau d’engagement en politique et de faire coexister ces deux “niveaux de défis” d’intensité supérieure, à la fois personnels et politiques, n’est tout simplement pas envisageable pour moi », poursuit-elle.

Véronique Hivon était candidate à la direction du Parti québécois en 2016, mais s’était retirée de la course en raison de problèmes de santé. Jean-François Lisée l’avait par la suite nommée vice-chef du parti en prévision des élections d’octobre dernier. Ce rendez-vous électoral s’est soldé en la pire performance de l’histoire du parti. La formation souverainiste n’a récolté que 17 % des voix et n’a fait élire que 10 députés.

Les candidats sont loin de se bousculer pour prendre la tête du Parti québécois. Seul Sylvain Gaudreault, qui a été chef par intérim en 2016, a manifesté son intérêt à pourvoir le poste laissé vacant par le départ de Jean-François Lisée.

D’autres détails suivront.