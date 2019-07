Pas de partisanerie avec les inondations, dit Andrée Laforest

Il n’y a eu aucune partisanerie dans les correctifs apportés à la zone du moratoire qui interdit la reconstruction et la construction en zone inondable, a soutenu la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, mardi en entrevue au Devoir.

« C’est complètement farfelu de dire qu’on y est allés en fonction des élus, mais en même temps, vous comprendrez qu’on est 75 députés de la Coalition avenir Québec (CAQ), alors ça se peut qu’il y ait plus de comtés ou de municipalités qui sont travaillés », a-t-elle affirmé.

La moitié des 12 municipalités retirées de la zone d’intervention spéciale (ZIS) vendredi sont dans la circonscription de Soulanges, représentée par la députée caquiste Marilyne Picard. Or, dans la circonscription adjacente de Vaudreuil détenue par la députée libérale Marie-Claude Nichols, la mairesse de Notre-Dame-de-l’lÎe-Perrot, Danie Deschênes, attend toujours. Un peu moins de 200 résidences de sa municipalité sont toujours sur la carte délimitant la ZIS, même si elles n’ont jamais été inondées et qu’elles ne sont pas à risque de l’être. Certaines maisons sont même à cheval sur la zone.

« J’en viens à me questionner : coudonc, est-ce qu’on fait de la politique partisane ici », avait demandé la mairesse en entrevue au Devoir la veille.

« C’est incroyable d’avancer cette possibilité-là, parce qu’on y est toujours allés en fonction de la sécurité des citoyens et des municipalités, mais en même temps, les municipalités qui travaillent plus rapidement, on les traite plus rapidement », a répondu Mme Laforest.

Les citoyens ont jusqu’au 19 août pour demander des correctifs à leur municipalité, mais d’autres modifications continueront d’être apportées d’ici là. Depuis la publication de la première version de la carte délimitant la ZIS en juin, 42 municipalités ont été retranchées en totalité ou en partie. Cette zone doit en principe inclure des résidences situées dans des zones inondables de cote de récurrence de 20 ans et celles qui ont été inondées en 2017 et en 2019, mais elle comporterait encore des erreurs, selon plusieurs élus municipaux.

Le fait d’être inclus dans la ZIS peut avoir des conséquences importantes pour les citoyens. Le coût de leur assurance habitation peut monter en flèche, quand on ne leur refuse pas simplement une couverture. Ils perdent également la possibilité de faire quelque rénovation que ce soit.