Le PLQ et le PQ modifient leur aile parlementaire

Québec — Le Parti libéral du Québec et le Parti québécois ont apporté lundi des changements à leurs ailes parlementaires. Du côté des libéraux, Marie-Claude Nichols passe des affaires municipales à la sécurité publique, où elle remplace Christine St-Pierre, qui s’occupera dorénavant des relations canadiennes, de la protection de la langue française et de l’éthique. Les relations canadiennes relevaient précédemment de Kathleen Weil, la protection de la langue française de Frantz Benjamin, et l’éthique de Jean Rousselle. Mme Weil gérera dorénavant les dossiers sur la francophonie canadienne. Monsef Derraji s’occupera maintenant des dossiers d’immigration, qui étaient auparavant confiés à Dominique Anglade. Cette dernière conserve l’économie. La responsabilité de la forêt, de la faune et des parcs passe de Saul Polo à Gregory Kelley. Chez les péquistes, Sylvain Roy devient porte-parole en matière de travail et Harold LeBel, porte-parole en matière d’affaires municipales.