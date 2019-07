La course à la chefferie du PLQ sera lancée le 23 novembre

Le Parti libéral du Québec (PLQ) annonce vendredi que le déclenchement officiel de la course à la direction aura lieu lors du conseil général de l’automne, soit le 23 novembre prochain à Sherbrooke.

La course d’une durée maximale de sept mois culminera au Congrès à la chefferie du printemps 2020.

Le vote se fera sous forme de scrutin universel selon un système de points. Tous les membres en règle pourront voter et les votes seront pondérés par circonscription du Québec et par groupe d’âge.

La personne qui aura recueilli 50 % plus un du total des points obtenus pour toutes les circonscriptions sera élue à la direction. Cependant, le processus tiendra compte du fait qu’un poids de 33 et un tiers % devra être accordé aux votes des membres âgés de 25 ans et moins pour chaque circonscription.

Jusqu’ici, une seule candidature à la succession de l’ancien chef et ex-premier ministre Philippe Couillard a été annoncée. Le 27 juin dernier, la députée montréalaise de Saint-Henri / Sainte-Anne, Dominique Anglade, a confirmé qu’elle participerait à la course.

Trois députés ont fait savoir qu’ils réfléchissaient à la possibilité d’être candidats : Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent, Marie Montpetit, de la circonscription de Maurice-Richard, et l’ex-ministre de la Santé et des Services sociaux Gaétan Barrette, député de La Pinière.