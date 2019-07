La loi québécoise sur la laïcité de l’État divise les Canadiens, montre un sondage Nanos commandé par The Globe and Mail.

Près de 45 % des Canadiens ― incluant les Québécois ―appuient l’interdiction du port de signes religieux touchant certains employés de l’État québécois qui se trouve au coeur de la « Loi 21 ». Parmi eux, 29 % l’« appuient » et 15,5 % l’« appuient plutôt » la loi.

La loi sur la laïcité de l’État recueille toujours, moins d’un mois après son adoption par l’Assemblée nationale, un large appui au sein de la population québécoise (62 %).

Mais, cet appui fond considérablement à l’extérieur des frontières québécoises. En effet, 44,8 % des Britanno-Colombiens se disent d’accord avec la loi québécoise, contre 38,9 % des personnes des Prairies, 37,2 % des personnes des provinces atlantiques et 36 % des Ontariens.

Les Canadiens sont majoritairement (52,8 %) opposés à l’interdiction frappant les agents de l’État québécois en position de coercition ― policiers, constables spéciaux, gardes du corps, procureurs, juges, gardiens de prison ― ainsi que les directeurs et les enseignants des écoles primaires et secondaires publiques. En effet, 39 % des personnes interrogées par Nanos y sont « opposées » et 14 % y sont « plutôt opposées ».

Les Canadiens n’invitent pas pour autant le gouvernement fédéral à contester la « loi 21 » devant les tribunaux, montre le coup de sonde. Précisément, 48 % des personnes sondées soutiennent qu’Ottawa ne « devrait pas initier un recours juridique » afin de faire invalider la loi controversée.

Le sondage Nanos paraît dans les pages du quotidien The Globe and Mail alors que les premiers ministres des provinces et des territoires sont réunis à Saskatoon.

D’ailleurs, le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a promis de profiter du Conseil de la fédération pour manifester sa vive opposition à la loi 21 directement à son homologue québécois, François Legault. À ses yeux, la législation québécoise est « dangereuse », « potentiellement oppressive », en plus d’être contraire aux valeurs canadiennes.

D’autres détails suivront.