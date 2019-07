Demandeurs d’asile: Québec mécontent de la fin du plan de triage

L’élimination d’un projet pilote pour trier les demandeurs d’asile qui traversent la frontière canado-américaine près de Saint-Bernard-de-Lacolle déplaît au gouvernement Legault. Ottawa a récemment mis fin à ce programme faute d’appui de l’Ontario.

« Le gouvernement fédéral doit prendre ses responsabilités et effectuer un triage à la frontière en fonction des lieux de destination », a indiqué par courriel Elizabeth Gosselin, l’attachée de presse adjointe du ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barette.

Cette question fait partie des revendications du Québec avec Ottawa pour gérer l’affluence des demandeurs d’asile à la frontière. Le gouvernement Legault réclame également 300 millions de dollars pour l’accueil des migrants.

« L’accueil des demandeurs d’asile engendre d’importantes dépenses pour le Québec en plus d’exercer une grande pression sur les services de l’État, a rappelé Mme Gosselin. Il revient au fédéral d’assumer ces frais étant donné la juridiction fédérale qui les encadre. »

Ottawa a fait une nouvelle offre en juin au gouvernement Legault, mais il n’a pas encore obtenu de réponse, a révélé au Devoir une source près des négociations. La somme offerte serait en deçà des 300 millions réclamés par Québec, mais au-delà des 165 millions déjà proposés.

Le gouvernement québécois avait révélé en avril 2018 qu’environ 40 % des migrants arrivés au Québec de façon irrégulière exprimaient le souhait de se diriger vers l’Ontario. Le gouvernement Trudeau avait alors promis de mettre sur pied un « plan de triage » pour leur permettre de se diriger vers une autre province. Le projet avait d’abord été retardé par la saturation des refuges de Toronto, puis par les élections ontariennes.

Cinq familles ont finalement été transférées de Lacolle à Chatham-Kent, une municipalité d’un peu plus de 100 000 habitants située à environ 300 kilomètres au sud-ouest de la Ville Reine. « Bien que l’on ait reconnu le bien-fondé du projet, il est évident qu’un programme plus vaste ou plus soutenu nécessiterait un appui rapproché des provinces », a indiqué Marie-Emmanuelle Cadieux, l’attachée de presse du ministre de la Sécurité frontalière, Bill Blair.

Le projet pilote avait été négocié directement avec la municipalité de Chatham-Kent puisque le gouvernement de Doug Ford, en Ontario, refuse de collaborer avec le gouvernement Trudeau. Il réclamait lui aussi une somme pour l’accueil des demandeurs d’asile qui se rendent à Toronto par leurs propres moyens après avoir foulé le sol québécois.

Depuis janvier, près de 5000 migrants ont été interceptés au Québec par l’Agence des services frontaliers, dont 1149 en mai. Les données du mois de juin n’ont pas encore été rendues publiques. Ottawa indique que leur nombre a chuté de 45 % par rapport à la même période l’an dernier.