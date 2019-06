Bilinguisme des lois québécoises: demande retirée

L’Assemblée nationale a réussi à convaincre le Barreau du Québec et le Barreau de Montréal de retirer leur demande à la Cour supérieure visant à forcer le Parlement à adopter le bilinguisme intégral en matière législative, comme à Ottawa, quitte à déclarer toutes les lois québécoises nulles et inopérantes ainsi que l’ensemble des règlements. La mise sur pied d’une équipe de juristes consacrée uniquement à la version anglaise des projets de loi et l’embauche de personnel spécialisé — traducteurs et réviseurs — additionnel assureront « l’équivalence juridique de la version anglaise par rapport à la version française des textes législatifs », soutient l’Assemblée nationale.