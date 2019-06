Dominique Anglade se lance dans la course à la direction du PLQ

Shawinigan — La députée libérale Dominique Anglade pense avoir ce qu’il faut pour battre le chef caquiste François Legault aux élections de 2022. Elle a annoncé sa candidature à la direction du Parti libéral du Québec jeudi matin à Shawinigan, entourée de plusieurs élus qui l’appuient, dont l’ancien ministre des Finances Carlos Leitão et l’ex-ministre de l’Enseignement supérieur Hélène David. La députée de Saint-Henri–Sainte-Anne est la première à se lancer dans la course, alors que des adversaires potentiels, Marwah Rizqy (Saint-Laurent), Marie Montpetit (Maurice-Richard) et Gaétan Barrette (La Pinière), poursuivent leur réflexion.