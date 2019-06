Loi sur la laïcité: la désapprobation des politiciens de l’Ouest laisse Legault de marbre

Le premier ministre François Legault trouve « exagérée » la réaction outrée à la Loi sur la laïcité de l’État de la part de politiciens de l’Ouest canadien.

L’interdiction du port de signes religieux chez les policiers, les juges, les gardiens de prison ainsi que les enseignants, prévue à la nouvelle loi, « n’enlève rien au reste du Canada », a-t-il fait valoir dans un entretien avec Le Devoir mercredi après-midi.

« Ces quatre groupes d’employés là, au Québec, ne pourront pas porter de signes religieux. Ça change quoi à l’Ontario, à la Colombie-Britannique, au Manitoba ? Ça ne change rien pour eux autres », a-t-il déclaré.

Dix jours après son adoption par l’Assemblée nationale, le projet de loi 21 subit toujours le courroux de femmes et d’hommes du reste du Canada.

En Alberta, le premier ministre Jason Kenney et la chef de l’opposition officielle Rachel Notley ont successivement dénoncé la nouvelle législation québécoise. Le 16 juin est « un jour triste pour le Canada » puisque « le racisme [est devenu] loi » au Québec, s’était indignée Mme Notley sur Twitter.

C’était au tour du premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, de condamner mercredi une loi « dangereuse, non canadienne, qui mérite qu’on s’y oppose ». Il a appelé les premiers ministres des trois autres provinces de l’Ouest à exprimer d’une seule voix leur désapprobation à l’égard de la loi québécoise sur la laïcité de l’État en marge d’une rencontre à Edmonton, jeudi.

« Nous devons veiller à ne pas restreindre les libertés des personnes, qu’il s’agisse de liberté de parole, de mouvement ou de religion », a déclaré le chef de gouvernement conservateur à La Presse canadienne. Selon lui, le Québec égratigne l’image du Canada, qui « est un phare dans le monde entier pour le soutien qu’il apporte aux libertés, pas pour la suppression de ces libertés ».

À Québec, M. Legault dit avoir légiféré afin de séparer l’État et la religion comme d’autres grandes démocraties occidentales l’ont fait.

« Moi, je rappelle à M. Pallister qu’il y a des pays en Europe qui ont fait exactement la même chose que nous. On pense à l’Allemagne, à la France, à la Belgique. Est-ce que M. Pallister est prêt à dire que ces pays-là ne respectent pas les valeurs fondamentales ou, encore pire ? comme le dit Mme Notley ? que c’est un projet de loi qui est raciste ? Je pense que c’est complètement exagéré », a-t-il déclaré derrière le bureau offert par l’Union nationale à Maurice Duplessis il y a plus de soixante ans.

Sans remords

Par ailleurs, M. Legault trouve curieux d’entendre certains de ses homologues critiquer une loi « modérée », « équilibrée » dûment adoptée par l’Assemblée nationale, et qui recueille de surcroît un large appui au sein de la population québécoise.

« Ce sont les Québécois qui doivent décider de ce genre de fonctionnement.La société québécoise a le droit de dire : les signes religieux pour les personnes qui sont en autorité, eh bien, au Québec, ça ne sera pas permis. Puis, il y a une large majorité qui est d’accord avec cela. Donc, il n’y a pas de surprise ; ç’a été dit avant la campagne, après la campagne », a-t-il poursuivi.

Cela dit, M. Legault comprend que des Canadiens puissent être choqués de voir une province employer la disposition de dérogation de la charte canadienne des droits et libertés « adoptée dans le temps par M. Trudeau, le père » afin « de protéger des droits collectifs et d’aller contre certains droits individuels ».

Le ton de la rencontre estivale des premiers ministres des provinces et des territoires, qui battra son plein du 9 au 11 juillet en Saskatchewan, est donné.

S’estimant exempt de tout remords, le premier ministre dit être accosté dans la rue par des quidams lui disant : « On est fiers de vous, M. Legault. Vous vous êtes tenus debout. Vous avez défendu ce qu’on veut. »

Avec La Presse canadienne