La francophonie se passera de Caroline Mulroney

Ottawa — La rencontre tant attendue entre Mélanie Joly et Caroline Mulroney n’aura pas lieu de sitôt. Mme Mulroney ne sera pas présente à la Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne, qui se tient jeudi et vendredi au Nunavut. Son bureau a confirmé que Mme Mulroney doit être à Toronto pour des « réunions imprévues » à titre de nouvelle ministre des Transports de l’Ontario et ne pourra « malheureusement » pas assister au sommet avec ses homologues des affaires francophones dans les deux prochains jours. La relation entre la ministre fédérale de la Francophonie et son homologue ontarienne est glaciale depuis que le gouvernement Ford a mis au rancart la création d’une université francophone dans la province.