Anglade dans la course

Québec — Dominique Anglade sera la première à se pointer au bloc de départ, jeudi, pour annoncer officiellement son intention de devenir le prochain chef du Parti libéral du Québec (PLQ). C’est la première fois qu’une femme se porte candidate au leadership de ce parti, qui a plus de 150 ans. C’était un secret de Polichinelle que la députée et ex-ministre de l’Économie allait tenter sa chance pour succéder à Philippe Couillard. Mme Anglade a donc choisi de prendre de vitesse ses éventuels rivaux pour annoncer dès jeudi, à Shawinigan, qu’elle se lance dans la course. Elle y tiendra une conférence de presse, puis participera à un cocktail avec des sympathisants à Trois-Rivières. Elle fera de même à Montréal vendredi, puis à Québec mardi prochain.