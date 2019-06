Le Fonds vert change de nom et passe aux mains du ministère de l’Environnement

Le Fonds vert changera de nom, mais pas de couleur, a assuré mardi le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, en conférence de presse. Il a annoncé, en compagnie du ministre des Ressources naturelles, Jonatan Julien, une grande réforme de la gestion de cet argent destiné à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais qui, au cours des dernières années, a servi à financer des initiatives douteuses.



Le Fonds vert deviendra donc le Fonds d’électrification et de changements climatiques, et son conseil de gestion sera aboli. Le Conseil de gestion du Fonds vert (CGFV) avait été créé en 2017 pour améliorer la rigueur et la transparence de l’efficacité de la gestion de ce fonds, après la découverte de problèmes importants par le commissaire au développement durable.



Avec cette réforme, les ressources du CGFV seraient intégrées au ministère de l’Environnement, et le ministre Charette deviendrait « pleinement responsable » de l’usage des 1,3 milliard de dollars du fonds pour lutter contre les changements climatiques et pour électrifier les transports.



Parallèlement, le gouvernement abolira Transition énergétique Québec et transférera ses responsabilités au ministère des Ressources naturelles. Le ministre Julien deviendra donc aussi entièrement responsable de la transition énergétique. Un ou plusieurs projets de loi devront être adoptés avant que ces changements entrent en vigueur, ce qui ne se fera pas avant l’automne, puisque les travaux parlementaires font relâche pour la saison estivale.



D’autres détails suivront.