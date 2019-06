Pas de directive pour retirer le crucifix dans les écoles et les hôpitaux

Contrairement aux crucifix dans les palais de justice, ceux qui ornent les murs des écoles et des hôpitaux pourront rester. Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, et la ministre de la Santé, Danielle McCann, n’ont pas l’intention d’émettre de directive pour qu’on les retire.

« Je pense qu’il faut se recentrer sur l’objectif de la loi, qui est circonscrite vraiment à des gens qui sont en position d’autorité, a justifié Mme McCann en mêlée de presse mercredi. Je ne pense pas que ça va créer de l’inconfort. »

La Loi sur la laïcité de l’État, adoptée tard dimanche soir, interdit le port de signes religieux à certains employés de l’État comme les procureurs, les policiers, les enseignants et les directeurs d’école. Cependant, les ministres n’ont pas l’obligation d’émettre une directive pour que les crucifix soient retirés des édifices publics.

La ministre de la Justice, Sonia LeBel, a déjà rédigé la lettre demandant le retrait des croix dans les salles d’audience dans les palais de justice. Il y en a 17 dans tout le Québec. « On va vraiment retirer ce qui est amovible, à l’instar de celui de l’Assemblée nationale, et après ça on fera l’évaluation, par la suite, dans une deuxième étape, à savoir quelle est la valeur de ce qu’on a retiré, a-t-elle détaillé. Est-ce que ça vaut la peine de l’exposer ou de le relocaliser ailleurs dans le palais de justice [s’il est jugé que l’objet a] une certaine valeur, soit historique, sentimentale ou patrimoniale ? »

Le ministère de l’Éducation n’a pas pu fournir de données au Devoir sur le nombre de crucifix présents dans les écoles. « L’immense majorité des croix ont été retirées des classes lors de la déconfessionnalisation des écoles, a indiqué l’attaché de presse du ministre Roberge, Francis Bouchard. Si jamais il devait en subsister, nous nous fions au bon jugement des directions d’école. Elles ont l’autonomie nécessaire pour les retirer si elles veulent le faire. » Le ministre est présentement en mission en Roumanie.

N’y a-t-il pas une certaine incohérence entre le fait de demander aux enseignants de retirer leurs signes religieux tout en donnant le choix aux écoles de garder ou non le crucifix ?

« La décision a été de demander aux palais de justice de le retirer des salles d’audience. Une salle d’audience est un lieu où s’exerce le pouvoir judiciaire, un peu comme le Salon bleu est le lieu où s’exerce le pouvoir législatif », a répondu l’attaché de presse du ministre Simon Jolin-Barrette.

La croix au-dessus du fauteuil du président de l’Assemblée nationale dans le Salon bleu doit être retirée avant la reprise des travaux parlementaires en septembre.