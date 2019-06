Legault n’hésitera pas à bousculer l’opposition

L’opposition parlementaire est un obstacle aux « grands changements » proposés par la Coalition avenir Québec, a déploré le premier ministre François Legault. Pour la surmonter, il recourra au bâillon lorsque nécessaire, a-t-il averti vendredi, tout en forçant les élus de l’Assemblée nationale à adopter à toute vapeur le projet de loi sur la laïcité de l’État et le projet de loi sur l’immigration.

« Plus un gouvernement veut faire de changements, plus il va être appelé à faire adopter sous bâillon un projet de loi », a-t-il souligné durant la présentation de son bilan de la session parlementaire, vendredi après-midi. « Nous, on veut faire de grands changements. Je pense que le Québec était dû, entre autres, depuis quinze ans, pour de grands changements », a-t-il ajouté en appelant le Parlement à l’action.

L’Assemblée nationale redonnera de la fierté aux Québécois en adoptant le projet de loi 21 sous le bâillon au cours du week-end, a-t-il poursuivi.

Le premier ministre a soutenu vendredi être régulièrement interpellé dans la rue par des quidams sur le sujet. Ils lui disent : « Monsieur Legault, lâchez pas sur la laïcité ! Lâchez-nous pas ! » a-t-il relaté. Comme s’ils voulaient corroborer ses dires, les élus caquistes à proximité se sont aussitôt mis à applaudir et à scander : « Legault ! Legault ! »

La seule urgence, c’est le programme politique de François Legault

Il y a, dans le projet de loi 21, « quelque chose qui touche à la fierté », a fait valoir le chef de la CAQ. « De sentir cette fierté retrouvée, chez notre peuple qui se redresse, avance, réussit, moi, ça me rend l’homme le plus heureux du monde », a-t-il affirmé tout sourire.

À ses yeux, le Parlement exposerait la société québécoise à « des risques pour la cohésion sociale » en « laiss[ant] traîner le débat » sur la laïcité de l’État. « Il y aurait un danger de ne pas répondre à cette demande de la part de la vaste majorité des Québécois », a-t-il affirmé, non sans rappeler avoir été élu à la tête d’un gouvernement majoritaire sur la promesse de « mettre derrière nous » ce débat de société.

Bien que « modéré » et « raisonnable », le projet de loi 21 « permet d’envoyer un message qu’on veut protéger nos valeurs, nos façons de vivre au Québec ». Il constitue également un rempart aussi bien à l’extrémisme religieux qu’à l’extrémisme de droite, a soutenu M. Legault.

La société québécoise s’est crispée depuis l’éclatement de la soi-disant crise des accommodements raisonnables il y a une douzaine d’années. Mais le projet de loi 21 « va faire baisser la tension de façon très importante ». « Il y a une certaine tension. Il faudrait vivre sur une autre planète pour ne pas la voir », a-t-il dit en conférence de presse, tout en promettant de « se concentrer, dans les trois années et demie qui restent, à parler d’éducation, de santé, d’économie ».

Jolin-Barrette, fier

Le ministre omniprésent Simon Jolin-Barrette s’est dit « très fier » d’employer le bâillon notamment afin de clore le débat sur le port de signes religieux par des employés de l’État, qui agite le Québec depuis plus d’une décennie. « Je pense que tous les Québécois seront fiers de cela parce que pendant des années et des années, nous avons parlé de laïcité de l’État. Rien n’a été fait par le Parti libéral du Québec. D’autres partis, comme le Parti québécois, voulaient aller plus loin… » a-t-il affirmé vendredi.

Le chef de l’opposition officielle, Pierre Arcand, s’est demandé « ce qu’il y a à être fier d’imposer un bâillon ». « Il invoque l’urgence d’agir. La seule urgence, c’est le programme politique de François Legault », a-t-il dénoncé.

M. Jolin-Barrette a déposé le 28 mars dernier le projet de loi sur la laïcité de l’État. Celui-ci interdit le port de signes religieux à tout nouvel employé de l’État « en situation d’autorité », c’est-à-dire les agents de la paix, procureurs, juges ainsi que les enseignants et directeurs des écoles primaires et secondaires publiques. « Il reste beaucoup d’emplois disponibles », a fait valoir M. Legault, qui est taxé par l’opposition d’ériger une barrière à l’emploi au détriment des femmes musulmanes.

L’élue libérale Hélène David a reproché à l’auteur du projet de loi 21, Simon Jolin-Barrette, de se « situe[r] du mauvais côté de l’Histoire ». « C’est un jour triste. […] Le ministre impose un projet de loi qui suspend des libertés, restreint l’accès à l’emploi, recourt à la disposition de dérogation pour empêcher l’application des chartes des droits et libertés », a-t-elle lâché lors de la période des questions.

Le leader parlementaire solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, est persuadé qu’« il y aura un prix à payer [par la Coalition avenir Québec] pour ce bâillon-là ». « Adopter sous bâillon une loi qui suspend la Charte des droits et libertés du Québec, c’est un triste exploit que va réussir le gouvernement de François Legault à sa première session parlementaire », a-t-il déclaré.

Deux bâillons

Au petit matin, M. Legault a officiellement demandé au président de l’Assemblée nationale, François Paradis, de réunir les élus en « séances extraordinaires à compter de 9 h, samedi 15 juin 2019 », pour mener à bien non seulement le processus d’étude du projet de loi sur la laïcité de l’État, mais aussi celui du projet de loi sur l’immigration.

L’adoption du projet de loi 9 entraînera l’élimination des quelque 18 000 demandes en attente au ministère de l’Immigration. Même si le gouvernement caquiste s’est engagé à rembourser tous ceux qui ont fait une demande dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés, l’opposition est outrée. « On ne peut pas, pour le bien de l’économie, on ne peut pas traiter [les dossiers de] 50 000 personnes selon les critères qui existaient à l’époque. […] On ne fait pas cela par plaisir », a insisté M. Legault vendredi, quatre mois et une semaine après le dépôt du projet de loi.

Le premier ministre a dit à la presse avoir joué à visière levée, en répétant au fil des derniers mois sa volonté d’adopter ces mesures législatives importantes avant la relâche parlementaire. Face à l’« obstruction » du Parti libéral du Québec, il n’a d’autres choix que de recourir au bâillon, a-t-il fait valoir.

L’emploi de cette mesure d’exception « démontre une mauvaise planification parlementaire » de la part de l’équipe gouvernementale, a fait valoir le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé. « À plus forte raison sur le projet de loi 21, qui est un projet de loi fondamental », a-t-il précisé.

Le premier ministre a dit envisager de procéder à une réforme parlementaire visant à limiter la « perte de temps » des députés. « Un moment donné, il faut conclure, surtout avec un gouvernement majoritaire », a-t-il conclu.