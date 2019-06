Le gouvernement Legault souhaite affranchir Hydro-Québec de la Régie de l’énergie

Le ministre de l’Énergie, Jonatan Julien, veut affranchir partiellement Hydro-Québec du contrôle de la Régie de l’énergie.



Le gouvernement caquiste dispense la société d’État de demander à la Régie de l’énergie de fixer de nouveaux tarifs de distribution d’électricité jusqu’en 2025.



Le gouvernement caquiste impose un gel tarifaire à Hydro-Québec pour l’année commençant le 1er avril 2020. Du coup, les tarifs de distribution d’électricité 2019-2020, qui ont été approuvés par la Régie de l’énergie le 22 mars 2019, s’appliqueront une année de plus. Les tarifs des quatre années suivantes (2021, 2022, 2023 et 2024) seront indexés sur l’inflation, a indiqué M. Julien.



D’autre part, la société d’État offrira un « rabais » de quelque 500 millions à ses clients, et ce, en guise de compensation pour les « trop-perçus » qu’elle a engrangés au fil des dernières années. Dès le début de l’année 2020, les clients résidentiels se verront remettre une remise 250 millions; les clients commerciaux, institutionnels et petits industriels, 190 millions;et les clients grands industriels; 60 millions.



Au total, ce sont « près de 1,5 milliard de dollars sous forme de remise et d’économies » qui seront alloués aux clients d’Hydro-Québec en cinq ans, a résumé M. Julien mercredi. Une famille de quatre personnes habitant une maison unifamiliale bénéficieront un rabais moyen 215$ sur cinq ans, a-t-il illustré.



Après, Hydro-Québec devra demander à la Régie de l’énergie de fixer de nouveaux tarifs de distribution d’électricité tous les cinq ans ― et non chaque année —, prévoit le projet de loi 34.



M. Julien l’a déposé à l’Assemblée nationale mercredi avant-midi, soit à deux jours de l’ajournement prévu des travaux parlementaires.



Hydro-Québec pourra demander à la Régie de fixer un nouveau tarif ou de modifier un tarif existant au cours de cette période de cinq ans, mais « seulement » si les « circonstances le justifient », et après avoir avisé le gouvernement, précise le projet de loi comptant 22 articles.



Le gouvernement caquiste exempte également Hydro-Québec de faire autoriser ses projets d’investissement en infrastructures et autres initiatives de réorganisation de son réseau de distribution d’électricité ou encore de soumettre pour approbation ses programmes commerciaux à la Régie.



L’équipe de François Legault veut aussi supprimer l’obligation imposée à la Régie de l’énergie d’établir un mécanisme de réglementation incitative assurant la réalisation de gains d’efficience par Hydro-Québec.