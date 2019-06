Hydro-Québec devra retourner 1,5 milliard en «trop-perçus» à ses clients

Au moment où s’achève la session parlementaire à Québec, le gouvernement de François Legault compte forcer Hydro-Québec à rembourser près de 1,5 milliard $ qui auraient été perçus en trop auprès des contribuables québécois. Un projet de loi devrait d’ailleurs être déposé à cet effet mercredi à l’Assemblée nationale.

« J’ai déjà dit que je voulais qu’Hydro-Québec fasse un geste pour rembourser les Québécois qui ont subi, durant les deux premières années du gouvernement libéral, des hausses supérieures à l’inflation. Un projet de loi sera déposé demain et je pourrai vous informer du contenu demain », a simplement répondu M. Legault mardi, à la sortie du caucus caquiste. « On va garder la surprise », a-t-il également affirmé.

Regardez la réaction du premier ministre Legault



La « surprise » a toutefois déjà été publiée mardi matin par La Presse. Concrètement, le gouvernement de la CAQ a choisi de retourner un premier montant estimé à 500 millions de dollars lié aux trop-perçus de cette année, et ce, sous la forme d’un rabais ponctuel sur la facture d’électricité, qui sera accordé au début de l’an prochain. Pour un ménage moyen habitant dans une maison, le rabais devrait avoisiner les 150 $.

Par ailleurs, le gouvernement déposera un projet de loi mercredi afin d'arrêter les échanges entre Hydro-Québec et la Régie de l’énergie pour une période de cinq ans. En clair, la Régie ne pourra pas fixer les tarifs d’électricité pendant cinq ans, alors que c’est habituellement sa responsabilité. Or, selon les plans du gouvernement, la Société d’État devra geler les tarifs pour 2020, puis ensuite limiter les hausses à l’inflation, et ce, pour une période de quatre ans.

Dans un rapport publié l’an dernier, la Vérificatrice générale avait évalué à 1,6 milliard de dollars les trop-perçus d’Hydro-Québec entre 2005 et 2017. Les trop-perçus représentent l’écart entre le rendement autorisé par la Régie de l’énergie et le rendement réel réalisé par Hydro-Québec.

La Société d’État n’a pas commenté la nouvelle mardi, plaidant que le projet de loi n’avait pas encore été déposé à l’Assemblée nationale.

Pour le député libéral Gaétan Barrette, cela n’équivaut pas à un vrai remboursement, car les Québécois ne recevront pas de chèque. Qui plus est, après avoir gelé les tarifs, Hydro-Québec n’aura d’autre choix que de les rehausser de façon « brutale », selon lui.

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a affirmé pour sa part qu’il était trop tôt pour crier victoire « et dire que les gens vont voir la totalité de l’argent qu’ils ont versé en trop à Hydro-Québec ».