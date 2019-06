Simon Jolin-Barrette veut augmenter progressivement les seuils d'immigration

Le ministre Simon Jolin-Barrette propose d’augmenter progressivement le nombre de personnes immigrantes admises au cours des prochaines années pour atteindre quelque 51 000 personnes, dont plus de 28 000 travailleurs qualifiés, en 2022. Il faudra donc trois ans pour relever les seuils d’immigration à leur niveau de 2018, selon le plan.

Le gouvernement caquiste compte faire passer l’immigration économique de 59% en 2020 à 65% en 2022, peut-on lire dans la Planification de l’immigration au Québec 2020-2022.

Le document, qui a été déposé à l’Assemblée nationale vendredi, fera l’objet de consultations à la fin de l’été 2019, a annoncé M. Jolin-Barrette vendredi.

Pour atteindre ses cibles, le gouvernement caquiste demande à Ottawa de ne pas accueillir davantage de réfugiés au Québec― soit de 6900 à 7500 réfugiés par année en 2020, 2021 et 2022 ― et d’augmenter que légèrement le nombre de personnes admises en fonction du programme de regroupement familial ― de 9950 en 2020 et 2021 à 10 400 en 2022.

Si le gouvernement fédéral acquiesce, Québec contrôlera davantage l’immigration sur son territoire, en sélectionnant près de trois personnes sur quatre qui y seront admises en 2022 (74% en 2022 contre 71% en 2019).

«L’augmentation du nombre de personnes immigrantes admises doit se faire graduellement et avec précaution», plaide le ministre Simon-Jolin-Barrette, après avoir diminué le nombre de personnes immigrantes à 40 000 pour l’année 2019. Le gouvernement libéral comptait pour sa part admettre environ 52 500 immigrants au Québec en 2019, soit 12 500 immigrants de plus. «[La] hausse progressive s’accompagnera du déploiement complet des mesures destinées à améliorer l’intégration et la francisation des personnes immigrantes afin de viser l’admission d’un plus grand nombre de personnes immigrantes pour mieux répondre aux besoins des entreprises et des régions du Québec», ajoute-t-il.

D’autres détails suivront…