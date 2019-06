L’indépendantiste catalan Puigdemont reporte à l’automne sa visite au Québec

La Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) de Montréal et le cabinet de l’ancien président indépendantiste de la Catalogne, Carles Puigdemont, ont décidé de reporter à l’automne la tournée québécoise de M. Puigdemont qui avait été prévue la semaine prochaine, du 10 au 14 juin.

Dans un communiqué transmis vendredi, la SSJB explique que les autorités canadiennes n’ont pas encore arrêté le sort de la deuxième demande d’Autorisation de voyage électronique (AVÉ) produite par le politicien catalan en date du 3 mai dernier. La SSJB ajoute que même si une AVÉ lui était accordée d’ici lundi, ce serait trop tard pour éviter de saboter les plans des organisateurs de la tournée.

Le président général de la SSJB, Maxime Laporte, affirme que le Canada manoeuvre pour empêcher M. Puigdemont de rendre visite aux Québécois en faisant usage de procédés dilatoires.

Carles Puigdemont a été invité par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal pour parler du référendum de 2017 sur l’indépendance de la Catalogne. Il y a plusieurs semaines, il s’était vu refuser l’accès au Canada à la suite d’un imbroglio apparemment provoqué par un intermédiaire douteux qui avait fait la demande d’Autorisation de voyage électronique en son nom.

La SSJB et l’avocat Stéphane Handfield avaient ensuite déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale pour contester la décision d’Immigration Canada, mais le ministère a avisé l’avocat qu’il acceptait de réévaluer la demande et de permettre à M. Puigdemont de fournir les documents qu’il avait réclamés.

Immigration Canada avait initialement accordé l’Autorisation en février, mais avait aussi demandé des documents et renseignements additionnels. M. Puigdemont n’avait toutefois jamais reçu la demande des autorités canadiennes et celles-ci avaient alors suspendu l’Autorisation de voyage.

Carles Puigdemont fait face à des accusations criminelles en Espagne pour avoir organisé un référendum sur l’indépendance catalane, une démarche jugée illégale par le gouvernement espagnol.

Maxime Laporte signale qu’il y a quelques jours, M. Puigdemont a été admis en Angleterre pour une conférence à Londres et qu’il a pu se rendre en Allemagne récemment afin de participer à un panel.