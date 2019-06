La CAQ défend les primes aux médecins de famille

Les primes aux médecins sont acceptables pour les médecins de famille, mais pas pour les médecins spécialistes, selon le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ).

« Il y a deux catégories de médecins. Les médecins de famille qui gagnent moins au Québec qu’en Ontario [et] les médecins spécialistes qui, à cause du gouvernement libéral, gagnent plus qu’en Ontario », a déclaré le premier ministre François Legault jeudi durant la période de questions. « On s’est engagé dans la campagne électorale à revoir les salaires des médecins spécialistes ».

Le gouvernement est sur la défensive en raison de sa décision d’offrir une nouvelle prime de 46 millions aux médecins de famille qui accepteront de prendre plus de patients. À 750 patients, ils recevraient 7500 $ de plus par année ; à 1000 patients, la prime atteindrait 15 000.

Aux yeux du Parti québécois (PQ), la CAQ refait les mêmes erreurs que les libéraux. « Aujourd’hui, on ramène une mesure qu’on croyait révolue », a dénoncé le chef du PQ, Pascal Bérubé. « La prime Bolduc, on avait 23 millions, maintenant c’est 46 millions ».

Dans les rangs libéraux aussi, on dénonce désormais cette nouvelle prime. « L’engagement électoral, il était clair de la part de la Coalition avenir Québec », a dit le porte-parole en santé André Fortin. « Il n’y a pas de raison aujourd’hui d’augmenter le salaire des médecins. »

En mêlée de presse, la ministre de la santé, Danielle McCann, a soutenu que ce n’était pas « du nouvel argent », et que ces fonds étaient déjà prévus dans l’entente signée par l’ancien gouvernement. L’idée d’offrir cette prime lui a été suggérée par la Fédération des omnipraticiens, a-t-elle expliqué.

D’autres détails suivront.