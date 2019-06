La CAQ divisée sur la réforme du mode de scrutin

Les élus caquistes étalent leurs divisions sur la réforme du mode de scrutin au grand jour.

La députée de Roberval, Nancy Guillemette, appelle aujourd’hui ouvertement à la tenue d’un référendum sur l’instauration d’un mode de scrutin proportionnel mixte. Le premier ministre François Legault avait pourtant écarté cette idée il y a à peine deux semaines et demie. « C’est un gros enjeu. On devrait demander à la population son avis. Mais, on verra dans le futur », a déclaré Mme Guillemette à l’entrée du Salon rouge, mercredi avant-midi.

L’élue du Lac-Saint-Jean a « entendu des inquiétudes » concernant le redécoupage des circonscriptions advenant le déploiement d’un nouveau mode de scrutin permettant l’élection de députés de circonscription, mais aussi de députés de liste. « Quand on a de grandes circonscriptions, par exemple Lac-Saint-Jean […] c’est sûr que le service à la population peut être amoindri… mais en ayant deux députés ― [dont] un de liste ―, probablement que cela palliera », a-t-elle poursuivi.

La mise au rancart du mode de scrutin actuel ne constitue pas une priorité « pour les gens de la Mauricie », a pour sa part fait valoir la députée de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif. « Ce n’est pas notre sujet prioritaire. Donc, sur le terrain, on n’en entend pas parler pour l’instant », a-t-elle souligné dans un impromptu de presse. Même son de cloche du député de Lac-Saint-Jean, Eric Girard. « Mon travail comme député, c’est de faire avancer mes dossiers de citoyens. Moi, je suis concentré là-dessus. Je suis dans le présent », a-t-il insisté.

Le député de Maskinongé, Simon Allaire, a quant à lui rappelé que le déséquilibre entre le pourcentage de votes et le pourcentage de sièges à l’Assemblée nationale obtenus par un parti politique « fait partie des enjeux » interpellant la CAQ. « Il faut réaliser nos promesses », a-t-il dit.

Les chefs parlementaires de Québec solidaire et du Parti québécois se sont dits étonnés de voir des caquistes se distancier de la réforme du mode de scrutin alors qu’il s’agissait d’une promesse électorale de la CAQ.



Legault jette du lest

Le premier ministre François Legault s’est dit « à l’écoute » des préoccupations des députés de l’Assemblée nationale, à commencer par les membres de son propre groupe parlementaire. « On est en discussions. Il n’y a pas de décisions qui ont été prises », a-t-il répété mercredi matin.

Dans une rencontre du caucus caquiste, mardi soir, il a invité ses députés à « penser aux intérêts des Québécois et non aux intérêts de la CAQ ». Néanmoins, M. Legault dit « comprendre que des personnes demandent un référendum » sur un nouveau mode de scrutin, puisqu’il entraînera un « changement important » dans la vie politique québécoise.

Pourtant, il a récemment indiqué que son équipe « n’a jamais dit qu’il y aurait un référendum ». « Des groupes et des éditorialistes voudraient qu’il y en ait, mais nous, on s’est engagé à ce qu’il n’y en ait pas », avait-il souligné au Journal de Montréal durant sa mission aux États-Unis en mai dernier.

M. Legault a réitéré mercredi sa promesse de déposer un projet de loi modifiant le mode de scrutin à l’Assemblée nationale avant le 1er octobre prochain, mais pas celle de le soustraire à un référendum. « On va essayer d'obtenir le plus grand consensus possible », s’est-il contenté de dire dans une mêlée de presse.