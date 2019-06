Les indépendantistes prennent leurs distances de leur ancien collègue Réjean Hébert

Le possible passage de l’ex-ministre péquiste Réjean Hébert aux libéraux de Justin Trudeau à Ottawa a fait réagir dans les couloirs de l’Assemblée nationale mardi.

M. Hébert qui a dirigé le ministère de la Santé sous le gouvernement de Pauline Marois a révélé à Radio-Canada qu’il songeait se présenter pour le parti fédéraliste lors de l’élection du 21 octobre. Au moment d’écrire ces lignes, il n’avait pas retourné l’appel du Devoir.

« De toute évidence ce n’est pas un souverainiste, a protesté la députée du Parti québécois, Véronique Hivon. Pour aller avec Justin Trudeau, je pense qu’il faut prendre acte de ça. »

Mme Hivon qui a siégé au même conseil des ministres entre 2012 et 2014 n’a pas voulu commenter davantage le changement d’allégeance de son ex-collègue.

« Je pense que c’est à M. Hébert d’expliquer son cheminement, a-t-elle dit. Moi, en ce qui me concerne, comme souverainiste, c’est certain, je veux qu’on défende bec et ongles les compétences du Québec en matière de santé et je souhaite que l’on soit le plus combatif possible sur cet enjeu-là. »

Selon Radio-Canada, M. Hébert s’intéresse à sauter dans l’arène fédérale pour faire avancer le dossier des soins à domicile. Cette affirmation en a fait sourciller plus d’un.

« [J]uste lui rappeler que la santé c’est de juridiction du Québec, a remarqué le député péquiste Harold LeBel. S’il veut [faire] bouger les choses sur la santé, c’est au Québec que ça se fait, pas à Ottawa. »

M. LeBel a également déploré le magasinage de parti politique. « Les gens changent de conviction comme ça, moi ce n’est pas dans mes valeurs », a-t-il tranché.

À Ottawa, la députée du Bloc québécois Monique Pauzé a invité Réjean Hébert « à poursuivre sa réflexion ».

« Il n’y a rien à attendre d’un gouvernement qui coupe dans l’indexation des transferts en santé, a-t-elle rappelé. Nous comprenons que le docteur Hébert veut faire avancer le projet d’une assurance-autonomie mais ce n’est pas par Ottawa qu’il pourra y arriver. »

Médecin en gériatrie, l’ex-ministre de la Santé avait élu en 2012 pour le Parti québécois qui avait alors formé un gouvernement minoritaire. Il avait été battu en 2014. Il est présentement doyen de l’École de santé publique de l’Université de Montréal.