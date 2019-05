Québec lance sa commission spéciale sur la protection de la jeunesse

Les partis d’opposition se sont finalement ralliés au gouvernement caquiste pour la mise sur pied de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.

Le premier ministre François Legault et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, en ont fait l’annonce jeudi en compagnie de représentants de tous les partis.

Cette commission durera 18 mois et aura un mandat très large, a affirmé le premier ministre. L’organisation et le financement des directions de la protection de la jeunesse (DPJ), la législation existante, les services sociaux, le rôle de la sécurité publique, du milieu de l’éducation, des centres de la petite enfance et des garderies seront scrutés à la loupe.

Le gouvernement a choisi l’ancienne présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Régine Laurent, pour diriger la commission. Les vice-présidents seront le psychoéducateur André Lebon, qui a déjà présidé la commission indépendante sur l’éducation à la petite enfance lancée par l’Association québécoise des centres de la petite enfance en 2016, et l’avocat Michel Rivard.

Cette commission avait été promise par le premier ministre Legault moins de 48 heures après la mort tragique d’une fillette à Granby à la fin du mois d’avril.

D’autres détails suivront.