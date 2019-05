Les salaires des dirigeants des sociétés d’État préoccupent la vérificatrice générale du Québec

La vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, montre du doigt des « situations préoccupantes » dans la rémunération des hauts dirigeants de sociétés d’État.

Dans un rapport déposé à l’Assemblée nationale jeudi, elle conteste les arguments avancés par des sociétés d’État à vocation commerciale ― Loto-Québec, Investissement Québec (IQ) et la Société des alcools du Québec (SAQ) ― pour justifier la rémunération accordée à leurs vice-présidents.

Les sociétés d’État soutiennent notamment qu’elles doivent offrir des conditions à leurs hauts dirigeants comparables à celles offertes par des sociétés du secteur privé. « Cet argument me laisse perplexe, car il peut s’appliquer à toutes les sphères d’activité gouvernementales. Comment peut-on expliquer qu’il soit plus important d’attirer et de retenir les talents pour gérer des activités de nature commerciale que pour voir à d’autres enjeux de société que je considère à tout le moins comme aussi importants, tels que l’éducation des jeunes, la santé de la population et la gestion de la dette publique ? » demande-t-elle.

Qui plus est, les compagnies considérées comme des modèles par les sociétés d’État sont « souvent cotées en Bourse, qui sont loin du contexte gouvernemental québécois », fait aussi remarquer Mme Leclerc.

La VG note que les dirigeants de sociétés d’État à vocation commerciale gagnent en moyenne deux fois plus que ceux des autres entités des secteurs public et parapublic. L’écart se creuse, souligne-t-elle.

Mme Leclerc dénonce aussi l’opacité entourant la rémunération versée aux hauts dirigeants des sociétés d’État ― à l’exception du président-directeur général, dont les conditions de travail sont déterminées par le Conseil des ministres. Elle montre du doigt « des indemnités de départ non divulguées sous prétexte d’une entente de confidentialité, des primes à la signature non clairement présentées et la rémunération de certains dirigeants non publiée » dans la reddition de comptes de Loto-Québec, d’Investissement Québec (IQ) et de la Société des alcools du Québec (SAQ). Ce « manque de transparence » de la part des sociétés d’État « ne permet pas aux parlementaires de faire une juste appréciation de la situation », soutient-elle.

L’équipe de la vérificatrice générale envisage d’« étend[re] ces travaux à d’autres entités dans un proche avenir ». Hydro-Québec est dans sa ligne de mire. Et la Caisse de dépôt et placement ? L’équipe de la VG ne peut effectuer une mission d’audit de performance sur la façon dont la Caisse gère la rémunération de ses hauts dirigeants sans être préalablement invitée par l’état-major de la Caisse.

