Amir Khadir fera don de son indemnité de départ

Québec — L’ex-député de Québec solidaire Amir Khadir s’apprête à verser son allocation de transition de 90 000 $ à des groupes communautaires de la circonscription de Mercier. Le médecin spécialiste divisera la somme en trois bourses de 20 000 $ et en trois autres de 10 000 $. Celui qui a été le premier député élu de Québec solidaire, et cofondateur du parti, s’annonce prêt, dès lundi, à recevoir des propositions de projets. Une équipe composée de responsables du bureau de circonscription de Mercier, et dont fait partie M. Khadir, recueillera les propositions en ligne et choisira celles qui les touchent le plus. C’est la première fois qu’un ancien parlementaire décide de faire cadeau de son indemnité de départ de cette façon.