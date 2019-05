Legault veut réduire la dépendance du Québec au pétrole de 40% d’ici 2030

Le premier ministre François Legault veut diminuer la dépendance du Québec au pétrole de 40 % d’ici 2030. Pour y arriver, le gouvernement caquiste lancera trois « chantiers » qui réduiront les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 37,5 % sous le niveau de 1990 et créeront de la richesse : électrifier les transports, électrifier les bâtiments et électrifier les entreprises, a-t-il annoncé.

« Je veux être bien clair : on l’a reçu le message entre autres des jeunes : on doit en faire plus aussi ici au Québec [pour lutter contre les changements climatiques]. Puis, on va le faire ! » a-t-il déclaré devant plus de 1200 membres au terme du conseil général de la Coalition avenir Québec, dimanche.

L’instigateur du Pacte pour la Transition, Dominic Champagne, et le directeur général pour le Québec et l’Atlantique de la Fondation David Suzuki, Karel Mayrand, ont salué le discours prononcé par M. Legault au terme du conseil général de la CAQ, qui avait pour thème « Pour une économie verte ».

Le chef caquiste s’est aussi dit déterminé à conclure des ententes de vente d’hydroélectricité avec le Massachusetts, avec New York et l’Ontario. Il proposera à son homologue Doug Ford un « deal » qu’il ne pourra refuser pour acquérir de « l’énergie moins chère et de l’énergie plus propre », a-t-il mentionné. « On va se dire une chose : la plus grande contribution que pourrait faire le Québec pour sauver la planète, ça serait d’aider nos voisins à remplacer des centrales au charbon, des centrales au gaz, par de l’hydroélectricité propre. Il n’y a aucun [autre] moyen qui pourrait contribuer autant et aussi vite à lutter contre les changements climatiques. Aucun ! » a déclaré M. Legault.

D’autres détails suivront.