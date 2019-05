Changements climatiques: Dominic Champagne appelle à former une «large coalition»

L’instigateur du Pacte pour la transition, Dominic Champagne, a pressé quelque 1200 caquistes à former une large « coalition » pour combattre les changements climatiques.

Le metteur en scène a fait son appel durant le conseil général de la Coalition avenir Québec samedi. L’auditoire ne lui était pas acquis d’avance. Il en était ravi.

« Je suis là pour convaincre le monde de signer le pacte », a-t-il lancé après avoir demandé aux signataires du Pacte pour la transition de se manifester. Quelques personnes dispersées dans une vaste salle de conférence du Plaza Montréal, où se tient le conseil général de la CAQ ce week-end, ont levé la main. « Qui ne l’a pas signé ? » Des centaines d’individus se sont fait voir. « Quand je suis devant des convaincus, c’est moins heureux ! » a-t-il lancé, s’affairant à convaincre les militants de la CAQ d’accélérer la transition écologique.

« Le gouvernement n’y arrivera pas tout seul. Le premier ministre n’y arrivera pas tout seul. […] On est en période de surplus budgétaires. [On est en période] de presque plein emploi, on a des surplus énergétiques. On a de l’innovation, on a un sens de la coopération. On a envie de bouger. Alors, bougeons ! », a fait valoir l’activiste, arborant deux macarons : un portant le logo de la CAQ, un portant l’inscription : « J’aime mon premier ministre ». « Les solutions sont multiples [à l’urgence climatique]. Créons-la cette coalition-là », a-t-il ajouté M. Champagne, venu « souffler dans les voiles du parti qui est au pouvoir ».

L’instigateur du pacte a reçu un accueil poli de la part des membres du parti. Un « climato-réaliste » l’a toutefois accusé de semer inutilement l’inquiétude au sein de la population. Un autre lui a reproché de tenir un « discours déprimant, apocalyptique » qui « un moment donné devient démobilisant ».

Le gouvernement caquiste est mu par une « urgence pragmatique », a martelé le chef de la CAQ, François Legault, à son arrivée au premier rassemblement de membres depuis les élections générales du 1er octobre dernier. M. Legault a toutefois dit refuser de revêtir les habits de « bonhomme vert » de son prédécesseur à la tête de l’État québécois, Philippe Couillard. La porte demeure fermée à tout « péage » ou « taxe nouvelle », a-t-il indiqué.

Les promesses faites par la CAQ seront suivies d’actions, a assuré la présidente du Conseil exécutif national de la CAQ, Alice Khalil. Après les « voeux pieux » des libéraux, les « actions réelles » de la CAQ, a-t-elle résumé.

Le premier ministre s’est réjoui de voir environ 1200 membres de la CAQ ― incluant l’activiste Dominic Champagne ― de débattre de 32 propositions visant à réduire l’empreinte écologique des Québécois durant le week-end. « Je suis content de voir tous les gens participer, incluant Dominic Champagne. Je suis très ouvert à écouter les contributions des groupes de citoyens, des groupes de pression. Cependant la CAQ n’est pas au service de groupe de pression. Elle est au service de l’ensemble des Québécois », a-t-il précisé dans une mêlée de presse. Des bacs de recyclage, des programmes imprimés sur du papier recyclé, ainsi que des affiches rappelant que l’événement est carboneutre étaient placées derrière lui à la vue de tous.