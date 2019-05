Aide de Québec pour les familles monoparentales à faible revenu

Quelque 5600 familles monoparentales à faible revenu bénéficieront d’un coup de pouce de Québec à compter du 1er octobre : une bonification de l’exemption fiscale pour pension alimentaire pour enfant. Cette exemption passera de 100 $ à 350 $ par mois, par enfant à charge, dans les programmes d’assistance sociale. Annoncée dans le budget provincial en mars dernier, la mesure coûtera 146 millions sur cinq ans et bénéficiera à 5600 ménages à faible revenu. Le problème de fond vient du fait qu’une pension alimentaire versée pour un enfant est comptabilisée dans le revenu du parent — à plus de 80 % des femmes. Comme ce parent se retrouve avec un revenu plus élevé, sa prestation d’aide sociale s’en trouve réduite.