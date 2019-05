Laïcité: les anglophones fortement opposés au projet de loi 21

Les chiffres qui montrent un fort appui de la population québécoise au projet de loi 21 cachent aussi une profonde division. Un sondage mené par Léger montre en effet que les anglophones et les allophones sont majoritairement opposés à celui-ci. Et il souligne un clivage important sur la perception des uns et des autres par rapport aux religions minoritaires.

Ce deuxième volet du sondage Léger qui a été mené pour l’Association d’études canadiennes — et avec le Quebec Community Groups Network, QCGN — révèle des écarts de perception significatifs entre francophones et anglophones/allophones, cela même en tenant compte de l’échantillonnage.

Là où 17 % des francophones estiment que les juges, policiers et gardiens de prison devraient avoir le droit de porter des signes religieux, 63 % des anglophones et 72 % des allophones pensent de même. Dit autrement : seuls 23 % des anglophones et 18 % des allophones soutiennent l’interdiction du port de signes religieux pour ces professions.

Si 69 % des francophones sont d’accord avec l’idée d’interdire aux enseignants des écoles publiques le droit de porter des signes religieux, seuls 23 % des anglophones et 22 % des allophones sont d’accord.

Parmi les autres marqueurs de distinction entre les groupes linguistiques, on note que là où 22 % des francophones ont une « opinion positive » du hidjab, 46 % des anglophones et 52 % des allophones le perçoivent bien. Même chose pour la kippa que portent les juifs : 31 % des francophones en ont une opinion positive, chiffre qui monte à près de 60 % pour les anglophones et allophones.

Ces derniers sont aussi plus nombreux à avoir un sentiment positif envers l’islam (23 % chez les francophones, près de 45 % pour les autres) ou le judaïsme (37 % chez les francophones, et 67 % chez les anglophones).

« Ces chiffres démolissent l’affirmation du gouvernement qu’un grand nombre de Québécois de langue anglaise appuie ce projet de loi, » en déduit Geoffrey Chambers, président du QCGN. Son organisme demande ainsi « au gouvernement de revoir sa décision d’adopter de la législation qui créera de profondes divisions au Québec ».

Le sondage initial, dont Le Devoir faisait état samedi, a été mené en ligne auprès de 1212 Québécois entre le 3 et le 7 mai. Un suréchantillonage de 379 anglophones (dont 184 allophones) a été inclus et a permis d’extraire les données présentées ce jeudi. Pour s’assurer que le sondage entier demeure fiable, les sondeurs pondèrent le suréchantillonnage.

Comme le sondage a été mené en ligne, il ne comporte pas de marge d’erreur officielle.

D’autres détails suivront.